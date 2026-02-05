少子化走向無子化 晚年生活如何規劃？【獨立特派員】
回到童年的長壽劇
周末寧靜的下午，人潮絡繹不絕地湧進林口區公所，因為一齣好戲正要上演。
舞台上正在演出一部音樂舞台劇，劇名叫「啊哈！都幾歲了還這樣」。一個半小時的音樂舞台劇，38位演員平均72歲，最年長的高達98歲，名副其實「長壽劇」。
劇情是一群旅人走入一個可以讓時間停下來的「啊哈王國」，從幼兒園開始成長，歷經學生時期、戀愛、結婚、工作、股票、跑路，最後夢醒時分醒悟過來，原來人生最美的事情，就是認真走過柴米油鹽醬醋茶的過程。
音樂舞台劇演員郭振唐，87歲，他覺得演這齣劇「讓我們又重新經過時光隧道，回到童年。」
人生從沒演過戲的鄭蕙青女士笑說，劇中傳紙條談戀愛，「我們以前也做過這種事，明明愛對方，又不太敢說」。
劇中還有一段跑路人生，演出該場戲的游紫玲女士笑看過往：「我的經歷就是跑路啊，真的是這樣啊，跟先生生意做得不好，但是我們現在回歸正常」。
這群音樂舞台劇的長輩們真正詮釋人生如戲，戲如人生。
「當我們啊哈的時候，我們就能唱、能跳，還有常常愛笑」，導演身藍崇文笑說，自己也很需要「啊哈」，因為他校長兼撞鐘，編劇、道具、音樂剪輯全一手包辦，有幾場戲甚至得親自上場助陣。
要指導大自己好幾輪的長輩不是件容易的事。藍崇文表示，表定排練17堂課，34小時。但實際上，長輩常要回診就醫，或是突然高血壓等狀況，又或者課堂中間會穿插衛教等資訊，好不容易帶動起來的上課氛圍被硬生生中斷。甚至有一位演員在登台前一個月先「謝幕」。
藍崇文解釋，為了符合長輩的體能跟記憶力，劇本分成十幾幕，每一幕都很短，台詞少，類似短影音的概念。音樂速度與長度也要跟著重新剪輯配合。而且長輩力氣較小、身體靈活度下降，道具也需要重新製作才襯手。
從少子化到無子化
音樂舞台劇的幕後推手是2014年成立的無子西瓜基金會，顧名思義是關懷膝下無兒女的獨居長輩，創辦人是曾經擔任財政部長跟監察院長的王建煊。他與太太就是無子西瓜一族。
演出當天，已經87歲的王建煊推著坐輪子的太太到現場。演出前，他自己先上台獻唱一首《美酒加咖啡》。
王建煊接受記者訪問時表示，台灣無子人數攀升已是長期趨勢，不僅國家要留意，「我們是無子的人，要想辦法照顧自己。」他成立無子西瓜基金會除了將無子族群聚集起來取暖外，他強調，「我們要一起去幫助苦難的人」。
其實，有些人是被迫無子，例如，全部家人先去世離開；有些是自願無子，例如只結婚不生子的頂客族，或是時下年輕人流行的「不婚不生、快樂一生」的族群。
音樂舞台劇的演員，大多來自社會局轉介，或是基金會鄰近社區的長輩，並一定都是無子族群。基金會的宗旨，無論貧富，「我們回到最基本的初衷，只要是一個生命，都是值得的被敬重、被尊重，都需要好好的去照顧、呵護」。
內政部統計，只有一名高齡人口的獨居宅數(圖3)，2013年29.4萬，2022年來到52.9萬，增幅達79.9%。如果單看人數(圖4)，2025年6月底，65歲以上人口約457.3萬人，其中，獨老人口約118.2萬人，占比25.8%，平均每4位銀髮族就有一人是獨居老人。從婚姻的角度解析，台灣適婚族群的未婚率在2020年達到43.2%。無子所衍生出來的就是無手足的狀況，「無子」、「獨身」又「獨居」的長者未來恐怕只增不減。
有錢不等於晚年無虞
「誰能夠幫你去領錢、誰能夠幫你簽同意書、誰在你跌倒的時候能夠發現你跌倒然後送你到醫院去」，無子西瓜基金會副執行長莊金德觀察，愈來愈多無子西瓜的人並非缺錢，而是缺乏照顧支持的系統。
缺乏照顧系統的狀況在醫院最嚴重。「病人意識不清的時候是要有代理人的，常常要嘛就是找不到家屬，要嘛就是家屬住在遠方，」臺北市榮民總醫院桃園分院院長彭家勛行醫38年，是神經內科醫生，他觀察，大約從十年前開始，常常出現找不到家屬簽名的狀況。
醫學日益發達，許多急診治療都可以採用快速通道完成所有檢查項目跟治療，但是當病人意識不清時，依據醫療法第63條及病人自主權利法規定(圖5)，需要由法定代理人、配偶、親屬或關係人代為簽署醫療同意書。
臺北榮民總醫院桃園分院社工師簡妙帆表示，若是抽血等一般例行性檢查，可由同居人代為簽署。但若是侵入性醫療，或是病人危在旦夕，就要找三等親以內的親屬，若找不到，便由社工在場做見證進行治療。
依照臺北榮總桃園分院的統計(圖6)，脆弱家庭的通報數逐年上升，其中不乏有資產卻因為意識不清而動不了錢的人。簡妙帆解釋，這種案例需要通報社會局，由社會局做病人的監護人，才能動用病人自己的資產照顧自己。
有愈來愈多單身族群開始提前規劃法定代理人。無子西瓜基金會的服務項目之一，便是緊急醫療代理人的角色。
缺照顧的無子族群
單身貴族的晚年生活保障工具，還有信託。
台灣銀行信託部經理劉逸群解釋，信託是委託人將自己的財產如何分配與使用寫在契約裡，銀行則是忠實履行委託人契約的單位。他觀察，過去大多是資產雄厚的族群才有需要信託，但是近年信託量每年都是以一千億的往上攀升，顯見隨時代變遷，家庭結構改變，信託已從貴族化走向平民化。
信託也衍生出信託監察人的角色，無子西瓜基金會也提供該項服務，目前是免費。莊金德解釋，信託監察人是協助委託人監督銀行這個信託單位有沒有忠實的履行約定。
信託可以指定信任的親屬、律師、會計師或者法人。雖然監察人不是信託契約的必要條件，但是一旦委託人往生或認知不清時，想要變更或終止信託契約時，監察人可以提供調查證明給銀行單位，確認的確有變更或終止契約的需求。
另一方面，信託可以一定程度的防止詐騙。劉逸群解釋，一旦委託信託，委託人就失去資產的所有權，因為所有權移轉給信託單位，也就是銀行， 「所以你再怎麼樣也動不了這個錢，才能起到防詐作用」。
面對無子化趨勢，劉益群表示，這群不缺錢卻缺支持系統的族群，將促此信託商品的未來，從單純執行資產管理契約的角色，轉向全民跟全齡的全方位信託，「也就是所謂的虛擬的生活管家，幫他從生到死一切打理完」。
其他人也在看
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
WBC》大谷翔平經典賽不能投主因？ 美媒：投球受傷須支付高達2.8億美元理賠金
日本「二刀流」巨星大谷翔平已確定，3月世界棒球經典賽（WBC）將不以投手身分登場。《The Athletic》記者Evan Drellich指出，如果大谷以投手參賽並受傷，保險公司可能須支付高達2億8000萬美元的理賠金。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
川習最新通話內容曝！他揭：談台灣就打哈哈
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平昨（4）日晚間和美國總統川普（DonaldTrump）通話，內容包括台灣、俄烏及經貿等。對此，政治工作者周軒揭露，根據中國媒體《新華社》報導，習近平和川普表...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
觸犯權鬥天條！張又俠疑聯手元老遭整肅 美媒示警：解放軍指揮鏈全
中共中央軍委副主席張又俠與委員劉振立遭立案調查，標誌著習近平對軍方展開一場「地震式」清洗。曾被視為習近平親密盟友的張又俠落馬，凸顯習近平「無人安全」的整肅風格，其軍委核心已幾乎「團滅」。獨立評論人杜政分析，張又俠因接觸元老觸犯政治紅線，遭蔡奇主導的國安體系清洗。此舉雖鞏固習近平權力，卻也引發軍心動盪與指揮鏈真空的危機，軍隊忠誠度面臨嚴峻考驗。官方僅稱兩人「嚴重踐踏軍委主席負責制」，未提細節。
立春財運大洗牌！屬羊心定財會穩 屬雞會有大進帳
今（4）日是24節氣中第一個節氣「立春」，是一年真正啟動的分水嶺；而天王星順行，則象徵停滯已久的局勢重新轉動。當這兩股能量同時出現，代表「舊規則正在鬆動，新財路開始浮現」。這不只是努力就有收穫的時期，更是敢不敢換打法、敢不敢走不同路線的關鍵點。有人會突然找到更聰明的賺錢方式，有人會發現過去卡關的財務問題終於出現出口。