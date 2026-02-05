少子化走向無子化 晚年生活如何規劃？【獨立特派員】

（圖1，無子西瓜基金會推出《啊哈，都幾歲了還這樣》音樂舞台劇，38位演員平均72歲，名副其實的「長壽劇」。圖／獨立特派員）

回到童年的長壽劇

周末寧靜的下午，人潮絡繹不絕地湧進林口區公所，因為一齣好戲正要上演。

舞台上正在演出一部音樂舞台劇，劇名叫「啊哈！都幾歲了還這樣」。一個半小時的音樂舞台劇，38位演員平均72歲，最年長的高達98歲，名副其實「長壽劇」。

劇情是一群旅人走入一個可以讓時間停下來的「啊哈王國」，從幼兒園開始成長，歷經學生時期、戀愛、結婚、工作、股票、跑路，最後夢醒時分醒悟過來，原來人生最美的事情，就是認真走過柴米油鹽醬醋茶的過程。

音樂舞台劇演員郭振唐，87歲，他覺得演這齣劇「讓我們又重新經過時光隧道，回到童年。」

人生從沒演過戲的鄭蕙青女士笑說，劇中傳紙條談戀愛，「我們以前也做過這種事，明明愛對方，又不太敢說」。

劇中還有一段跑路人生，演出該場戲的游紫玲女士笑看過往：「我的經歷就是跑路啊，真的是這樣啊，跟先生生意做得不好，但是我們現在回歸正常」。

這群音樂舞台劇的長輩們真正詮釋人生如戲，戲如人生。

「當我們啊哈的時候，我們就能唱、能跳，還有常常愛笑」，導演身藍崇文笑說，自己也很需要「啊哈」，因為他校長兼撞鐘，編劇、道具、音樂剪輯全一手包辦，有幾場戲甚至得親自上場助陣。

要指導大自己好幾輪的長輩不是件容易的事。藍崇文表示，表定排練17堂課，34小時。但實際上，長輩常要回診就醫，或是突然高血壓等狀況，又或者課堂中間會穿插衛教等資訊，好不容易帶動起來的上課氛圍被硬生生中斷。甚至有一位演員在登台前一個月先「謝幕」。

藍崇文解釋，為了符合長輩的體能跟記憶力，劇本分成十幾幕，每一幕都很短，台詞少，類似短影音的概念。音樂速度與長度也要跟著重新剪輯配合。而且長輩力氣較小、身體靈活度下降，道具也需要重新製作才襯手。

從少子化到無子化

（圖2，曾擔任財政部長跟監察院長的王建煊，他與太太是無子西瓜一族，成立基金會照顧同樣狀況的人。圖／獨立特派員）

音樂舞台劇的幕後推手是2014年成立的無子西瓜基金會，顧名思義是關懷膝下無兒女的獨居長輩，創辦人是曾經擔任財政部長跟監察院長的王建煊。他與太太就是無子西瓜一族。

演出當天，已經87歲的王建煊推著坐輪子的太太到現場。演出前，他自己先上台獻唱一首《美酒加咖啡》。

王建煊接受記者訪問時表示，台灣無子人數攀升已是長期趨勢，不僅國家要留意，「我們是無子的人，要想辦法照顧自己。」他成立無子西瓜基金會除了將無子族群聚集起來取暖外，他強調，「我們要一起去幫助苦難的人」。

其實，有些人是被迫無子，例如，全部家人先去世離開；有些是自願無子，例如只結婚不生子的頂客族，或是時下年輕人流行的「不婚不生、快樂一生」的族群。

音樂舞台劇的演員，大多來自社會局轉介，或是基金會鄰近社區的長輩，並一定都是無子族群。基金會的宗旨，無論貧富，「我們回到最基本的初衷，只要是一個生命，都是值得的被敬重、被尊重，都需要好好的去照顧、呵護」。

（圖3，台灣獨居宅數十年增幅79.9%。圖／獨立特派員）

（圖4，台灣平均每4位銀髮族就有一人是獨居老人。圖／獨立特派員）

內政部統計，只有一名高齡人口的獨居宅數(圖3)，2013年29.4萬，2022年來到52.9萬，增幅達79.9%。如果單看人數(圖4)，2025年6月底，65歲以上人口約457.3萬人，其中，獨老人口約118.2萬人，占比25.8%，平均每4位銀髮族就有一人是獨居老人。從婚姻的角度解析，台灣適婚族群的未婚率在2020年達到43.2%。無子所衍生出來的就是無手足的狀況，「無子」、「獨身」又「獨居」的長者未來恐怕只增不減。

有錢不等於晚年無虞

「誰能夠幫你去領錢、誰能夠幫你簽同意書、誰在你跌倒的時候能夠發現你跌倒然後送你到醫院去」，無子西瓜基金會副執行長莊金德觀察，愈來愈多無子西瓜的人並非缺錢，而是缺乏照顧支持的系統。

缺乏照顧系統的狀況在醫院最嚴重。「病人意識不清的時候是要有代理人的，常常要嘛就是找不到家屬，要嘛就是家屬住在遠方，」臺北市榮民總醫院桃園分院院長彭家勛行醫38年，是神經內科醫生，他觀察，大約從十年前開始，常常出現找不到家屬簽名的狀況。

醫學日益發達，許多急診治療都可以採用快速通道完成所有檢查項目跟治療，但是當病人意識不清時，依據醫療法第63條及病人自主權利法規定(圖5)，需要由法定代理人、配偶、親屬或關係人代為簽署醫療同意書。

（圖5，當病人意識不清時，依據醫療法第63條及病人自主權利法規定需要代理人簽署醫療同意書。圖／獨立特派員）

臺北榮民總醫院桃園分院社工師簡妙帆表示，若是抽血等一般例行性檢查，可由同居人代為簽署。但若是侵入性醫療，或是病人危在旦夕，就要找三等親以內的親屬，若找不到，便由社工在場做見證進行治療。

依照臺北榮總桃園分院的統計(圖6)，脆弱家庭的通報數逐年上升，其中不乏有資產卻因為意識不清而動不了錢的人。簡妙帆解釋，這種案例需要通報社會局，由社會局做病人的監護人，才能動用病人自己的資產照顧自己。

（圖6，脆弱家庭的通報數逐年上升，其中不乏有資產卻因為意識不清而動不了錢的人。圖／獨立特派員）

有愈來愈多單身族群開始提前規劃法定代理人。無子西瓜基金會的服務項目之一，便是緊急醫療代理人的角色。

缺照顧的無子族群

單身貴族的晚年生活保障工具，還有信託。

台灣銀行信託部經理劉逸群解釋，信託是委託人將自己的財產如何分配與使用寫在契約裡，銀行則是忠實履行委託人契約的單位。他觀察，過去大多是資產雄厚的族群才有需要信託，但是近年信託量每年都是以一千億的往上攀升，顯見隨時代變遷，家庭結構改變，信託已從貴族化走向平民化。

信託也衍生出信託監察人的角色，無子西瓜基金會也提供該項服務，目前是免費。莊金德解釋，信託監察人是協助委託人監督銀行這個信託單位有沒有忠實的履行約定。

信託可以指定信任的親屬、律師、會計師或者法人。雖然監察人不是信託契約的必要條件，但是一旦委託人往生或認知不清時，想要變更或終止信託契約時，監察人可以提供調查證明給銀行單位，確認的確有變更或終止契約的需求。

另一方面，信託可以一定程度的防止詐騙。劉逸群解釋，一旦委託信託，委託人就失去資產的所有權，因為所有權移轉給信託單位，也就是銀行， 「所以你再怎麼樣也動不了這個錢，才能起到防詐作用」。

面對無子化趨勢，劉益群表示，這群不缺錢卻缺支持系統的族群，將促此信託商品的未來，從單純執行資產管理契約的角色，轉向全民跟全齡的全方位信託，「也就是所謂的虛擬的生活管家，幫他從生到死一切打理完」。