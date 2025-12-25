「少子化辦公室」未成立？ 黃國昌：索無紀錄

少子化辦公室不存在？黃國昌爆索無會議紀錄。（圖／TVBS）

國發會日前推估，2025年總生育率為0.87，全年度的全國新生兒總數，恐怕跌破11萬、創歷史新低。為瞭解少子化問題，民眾黨主席黃國昌透露，他近日向衛福部，索取「少子化辦公室」的會議記錄時，對方卻表示，少子化辦公室從未成立。對此，行政院則回應，2017年就已設置，並持續推動至今。'

前民眾黨主席柯文哲：「第一 我沒有買收音機 也有沒買電視，因為一般申請電器要一個月，我每次都想說 我一個月後不會在這裡吧，所以我就沒有買，結果整整一年都沒有買。」分享在看守所的點點滴滴，前民眾黨主席柯文哲，土城十講第三講，大談自己讀了那些AI書籍。

前民眾黨主席柯文哲：「我發現AI聊天蠻有趣的耶，問那個DEEP SEEK，我問他說 維尼小熊在中國是個禁忌嗎，我問他說那為什麼達賴喇嘛不能回中國？」嘗試禁忌話題，還在摸索AI是什麼東西，但除了學習創新科技，也要解決低落的生育率問題。

民眾黨主席黃國昌：「(2025年)台灣新生兒出生的人數，恐怕連11萬都達不到。」25號民眾黨與國民黨，召開記者會宣布推動，兒童未來帳戶，但在研議期間，在野黨卻有個意外發現。民眾黨主席黃國昌：「請他們把少子女化辦公室，開會的會議紀錄交出來 不斷地搪塞，衛福部的官員 終於說了一個大實話，少子女化辦公室 從來沒有成立過。」

預算節節攀升，昔日的重要政策卻宛如空殼，不過對於在野黨的指控，行政院發言人李慧芝也表示，衛福部早在2017年，就在部內成立任務編組性質的，少子女化對策辦公室，由跨司署共同研擬因應策略，並於隔年由行政院統籌推動至今。

但民眾黨也還原時序，從2018年少子化辦公室回歸行政院執行，到了2022年審計部報告，就檢討行政院花2500億，多頭馬車未能反轉少子化趨勢，2023年宣佈千億托育補助調升計畫後，又被立法院預算中心指出，兒童教養補助預算執行率未達75%。

民眾黨主席黃國昌：「民進黨政府 除了會做大內宣以外，還會做什麼？」成立歸成立，是否有實際運行，朝野有巨大認知差距，但客觀的數據，顯示我國的生育率全世界墊底。

