「少子化辦公室」空殼騙局！衛福部認了：沒成立，僅任務編組 黃國昌：公開打臉行政院說謊！

所謂「少子女化辦公室」，被戳破根本是空殼騙局！民眾黨立委黃國昌7日在立法院當場開砲，痛批行政院公然說謊，宣稱衛福部成立少子女化辦公室，結果衛福部次長石崇良卻親口承認「根本沒有成立」。上面說有、下面說沒有，中央政府各說各話，「今天衛福部部長公開打臉行政院說謊！」。石崇良隨後再度解釋，因應少子女化問題，衛福部2017年起以任務編組方式，採任務導向之政策協調平台，後來才進一步提升到行政院層級。

黃國昌開砲，他之前說，少子女化辦公室是騙局一場，結果行政院派發言人稱有成立，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料交出來，衛福部不交，他要求下班前繳交。

石崇良認了，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」。

黃國昌大聲咆哮，「唉唷！奇怪啦！為什麼行政院說有？你說沒有？誰講的是對的？」

石崇良解釋，在行政院層級的話，有「少子女化對策計畫」。

黃國昌反駁，行政院發言人說「衛福部有成立少子女化辦公室」，「這不是我說的，你現在說沒有了？奇怪！怎麼一個政府單位說詞，上面、下面不一樣？」「再說一次？衛福部到底有沒有成立少子女化辦公室？」

石崇良回應，在署、部的時代是沒有。黃國昌追問，2017年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石崇良說，「在我的印象裡面，沒有成立這個」。

黃國昌酸，講得非常得好啊，「今天衛福部部長公開打臉行政院說謊！」

中央未成立「少子女化辦公室」？石崇良稍早解釋，衛福部2017年起以任務編組方式，採任務導向之政策協調平台，並非實體辦公室。後來進一步提升到行政院層級，在整體國家治理架構下，發布並執行少子女化對策計畫。

