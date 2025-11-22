少子化造成招生壓力 教育學術團體聯合年會：建議提高學雜費制度彈性
〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今(22)日主辦中華民國教育學術團體聯合年會，大會認為少子女化造成招生壓力，且對校務運作、課程規畫、師資配置及教育資源造成影響，加上我國高等教育經費相較部分國家仍有差距，建議提高學雜費制度的彈性，並建議政府提供企業捐助高等教育的稅負優惠，以強化大學募款及資源活化能力。
今年有38個教育相關學會參與，教育部長鄭英耀、台師大副校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」，包括1111教育發展協進會推薦前會長吳清山(教育部前國教署長)、中國工業職業教育學會推薦林騰蛟(教育部前次長)、中華民國社區教育學會推薦陳靜儀(高雄大學通識中心教師)等人受表揚。
今年增設「中技社教育學術獎」，中技社董事長潘文炎頒獎表揚、台灣教育傳播與科技學會推薦的陽明交通大學副校長周倩，其研究方向為數位學習、數位素養、學術倫理教育等，長期維運「中小學數位素養教育資源網」網站(eliteracy.edu.tw)提供豐富的教材教案、學習資源，並訓練種子師資，她也是教育部「校園學術倫理教育與機制發展計畫」主持人，主導發展適合台灣國內情境的華語文學術倫理課程。
大會建議政府與學校強化危機應變及學習復原機制，並提升校內人力與設備的整備，包括學生心理支持系統、社會情緒學習及師資與資訊設備的充實，以增進教育系統整體韌性；對於教師離任、職涯吸引力下降與師資流動等問題，大會建議政府全面檢討「教師法」、校事會議相關規範及「教師待遇條例」。
今年國際學術研討會研討主題為「前瞻未來：人口變遷下少子女化的教育變革」，邀請英國牛津大學教授 Christiaan Willem Simon Monden 、挪威公共衛生研究所高級研究員 Vegard Fykse Skirbekk、中研院社會學研究所研究員鄭雁馨分享。
