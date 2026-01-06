少子化非降班級人數解方 全教總籲修法落實精緻教育

面對台灣出生率不斷下探的現況，全教總今天(6日)召開記者會，呼籲教育部即刻展開修法，主動調降各學制班級人數。全教總表示，教育部不該利用少子化因素被動等待人口減少而自動降低班級人數，應主動落實精緻教育。

根據內政部最新統計，2025年台灣新生兒出生人數恐怕跌破11萬大關。在學生人數不斷降低的同時，全教總6日呼籲教育部應該主動調降各學制的班級人數，希望國小到每班24人、國中每班25人，高中也應該從目前公立高中每班34人、私立高中每班44人再往下調降，以利教師進行差異化教學。

全教總理事長侯俊良指出，教育部不能坐等台灣就學人口變少而「自然」降低班級人數，應該主動修法，真正落實精緻化教學，讓每個孩子受到更完整的照顧；同時，地方首長也可以主動調降人數。他說：『(原音)教育部應該立即啟動各個階段別的班級人數的下降，因為我們知道它現在是原則，原則裡面往下降，我們講的地板都會變成天花板，就是長期啦。第二部分，我們今天呼籲教育部、也要呼籲地方，財劃法之後，地方有些教育的經費挹注，地方政府如果認為教育品質是非常重要，地方政府首長應該主動調降班級人數，因為我們中小學是屬於國民教育，是屬於地方權責。』

除了一般生外，在特教部分，全教總也特別指出，現行法規雖有明確規範特教生師比，但因教育部推動態度消極，導致生師比落實牛步化，教學現場普遍存在生師比偏高的情況；考量現行普特共融深化發展與特教服務細緻化，全教總呼籲教育部督促縣市政府落實各教育階段「資源班、巡迴班」的法定生師比，集中式的特教班也應該調降班級人數，才能保障特教生在足夠支持下學習成長。

記者會中，民進黨立委郭昱晴、張雅琳也特別出席表達支持，希望教育部能正視教學現場的真實情況，減少班級人數，幫助老師、學生都有更完善的教育環境。(編輯：許嘉芫)