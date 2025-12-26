少子化預算4484億成效全球墊底 民眾黨怒轟行政院「撒幣免追蹤」

針對賴清德總統批評立法院未於年底前審完預算係屬違憲，台灣民眾黨立院黨團今（26）日召開記者會強硬回擊，指稱賴總統為「超越憲法的男人」。 總召黃國昌表示，翻遍憲法皆無「年底前須審完預算」之條文，且回顧陳水扁、蔡英文時期，預算延至隔年審完實屬歷史常態。

黃國昌痛批，賴清德已從不進議會的「三不市長」升格為不依法公布、執行法律的「三不總統」。 為制衡此獨裁行為，民眾黨將與國民黨聯手啟動彈劾程序，預計於5月19日進行投票。 此外，針對少子女化國安危機，黨團抨擊民進黨政府過去9年核定4484億元預算，生育率卻淪為全球墊底。 黃國昌與陳昭姿指出，2017年成立的少子化辦公室僅半年便停擺，實為無編組、無KPI的「虛擬辦公室」。 為此，在野黨合推「TFA台灣未來帳戶」，規劃政府管理基金投資，讓孩子滿18歲即可領取第一桶金。

立委張啓楷強調，本會期預算卡關主因在於行政院未依法編列軍人加薪及警消退休金，呼籲賴政府停止政治罷免與倒果為因，儘速補編預算以合憲解決紛爭。

