少子化、高齡化雙夾擊！教育部長親訪馬偕醫大 醫療人才培育成焦點

實習記者藍子瑄／新北報導

教育部部長鄭英耀部長與高等教育司廖高賢司長參訪時，與校方主管、各學院代表進行深入交流，並進行校園導覽。（圖／馬偕醫大提供）

在少子化、高齡化雙重挑戰下，醫療與健康專業人才如何培育，成為社會關注焦點。教育部長鄭英耀與高等教育司司長廖高賢15日參訪馬偕醫學大學，展現教育部對醫學教育與高等教育發展的重視。

此次參訪更是馬偕醫學大學創校17年來，首度迎來教育部部長親自走入校園。部長與司長此行與校方就醫學教育第一線的實務挑戰、跨領域人才培育，以及回應高齡化社會與健康照護需求等議題進行交流，展現高教政策與教學現場之間的正向互動。

參訪活動由馬偕學校財團法人董事會代表、書記董事謝大衛致歡迎詞揭開序幕，隨後由馬偕醫學大學校長葉宏一代表校方致詞，並介紹校內主管與各學院代表。鄭英耀部長在致詞中肯定馬偕醫大秉持「馬偕精神」，將醫學專業與人文關懷結合，長期投入醫療與健康專業人才培育，也勉勵學校在高教轉型與社會需求快速變動的環境下，持續強化辦學特色與教育品質。

隨後進行的校務簡報，系統性呈現馬偕醫學大學近年在教學、研究、學生學習成效，以及中長程發展規劃上的努力與成果，讓教育部長官更全面掌握學校的發展方向。

在座談交流中，部長與司長也與校方主管及各學院代表深入討論醫學教育現場的實務經驗、跨域整合與健康照護人才培育等議題。會後，在校長葉宏一及主管團隊陪同下，實地參訪醫學檢驗暨再生醫學實驗室、視光學系實驗室、大體解剖實驗室，以及聽力暨語言治療教學實習中心，了解學校在專業實作教學與臨床導向培訓上的投入成果。

校方表示，未來將持續在教育部的指導與支持下，穩健推動校務發展，深化醫學與健康教育的社會責任，為台灣培育更多兼具專業與人文素養的醫療與健康人才。

