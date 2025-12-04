少子又高齡 高職退場找活路成日照中心

台灣出生率越來越低，2025年新生兒人數已經跌破13萬，所帶來的少子女化效應對社會有著很大的影響，其中之一就是學校恐怕已經不需要這麼多。或許你有聽過某間大學、國高中獲國小倒閉的事件，兒這個問題正在持續加速中。我們就來看一下前陣子停辦的開明高職，他們也是因為少子女化、招不到學生而決定停辦，不過他們選擇以另外一種方式繼續存活下去，那就是轉型成日照中心，究竟一間學校是如何去做轉型取捨的，我們就來看看開明高職這個例子。

開明高職畢業校友 陳先生：「小孩這麼大了，(問我)爸爸你以前讀哪裡，我讀開明(高職)，啊 這個學校沒了，為什麼學校沒了，我說 也沒辦法啊。」

在寶中路上經營機車行的陳先生，是新北市開明高職的畢業校友，提到學校關門多年，他也深感無奈。開明高職畢業校友 陳先生：「以前學生，我們一班都滿到後面，座位都是6排 7排 8排，現在都是越招越少 越招越少，變20個 30個 越來越少 沒人。」

開明高職曾被跟其他學校並稱「東南西北二開二強」，全盛時期學生人數更是達到5200人。不過招生人數逐年減少，甚至到如今關門，其中大環境的因素占很大一部分，那就是少子女化。47-54大愛新聞記者 潘冠霖：「可以看到開明高職大門緊鎖，已經都沒有師生進入了，因為未來這裡將要改造成，長照中心。」

對於這些招生不利的學校來說，等待他們的只有三種選擇，也就是轉型、併校或是退場。以開明高職為例，2020年啟動停招，2022年停辦準備轉型，2025年2月正式更名為「開明長照財團法人」。新北市教育局技職科科長 江彥廷：「少子女化的現況之下，其實都會面臨到，學校招生數的一個，不斷下降的情況，目前在整個新北市，有開明 還有清傳跟南強，大概3個學校 有面臨到，少子女化的狀況做一個轉型。」

根據私立學校法規定，學校申請改辦只能從教育、文化或社福，三種具有公益性的機構做選擇，在現今社會不需要那麼多間學校的狀況下，或許可以重新考慮更受需要的機構類型，甚至可能可以說，轉型，也不全然是一件悲傷的事。新北市教育局技職科科長 江彥廷：「如果(轉型)還是繼續辦教育的部分，可以先用 學校的閒置空間，因為少子女化後班級數下降，所以學校空間可以先做一些，例如說 非營利幼兒園的申請，或者是部分出租給，其他教育相關單位，例如社區大學，或者是做終身學習相關的場域，只是我們先鼓勵學校在現有，不影響學生權益的情況之下，我們可以 學校的用地 或者校舍，可以做多元化的使用，增加財源的部分。」

少子女化和高齡化是台灣近年來的趨勢，所帶來的影響將會是學校過多的狀況，未來勢必會有更多學校接受輔導，甚至轉型，但帶給社會的效益如何，只能靜待將來變化。

