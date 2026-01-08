少子女化成代孕理由？ 林月琴怒轟陳菁徽發言荒謬

立委林月琴（圖）點名立委陳菁徽，痛批其對代孕的發言荒謬。（林月琴辦公室提供）

立法院衛環委員會8日排審《人工生殖法》修正草案，不過實質討論尚未開始，朝野立委已先爆發激烈論戰。民進黨立委林月琴在臉書發文，點名國民黨立委陳菁徽的發言「荒謬」，痛批對方以「解決少子女化」為由主張推動代孕，完全忽略婦女、兒童與經濟弱勢的權益。

林月琴指出，當天僅是程序發言階段，卻已聽到身為婦產科醫師的陳菁徽表示，為了因應少子女化，應推動代孕制度，讓她忍不住直呼「你要不要聽聽看你在說什麼？」她質疑，難道只因為少子女化，就可以犧牲婦女身體自主權，甚至忽視兒童可能面臨的風險？

代孕能解決少子女化問題嗎？

林月琴強調，民進黨團的立場非完全拒絕討論代理孕母，但主張應與《人工生殖法》脫鉤處理。她指出，代孕牽涉層面極廣，社會尚未形成共識，無論是另立專法或進行更長時間的討論，都還有溝通空間，絕非草率納入修法即可解決。

她進一步引用2025年聯合國報告內容指出，聯合國已呼籲並強烈反對代理孕母制度，認為代孕可能使婦女與兒童淪為被剝削的工具，甚至商品化，並衍生兒童知情權、遺傳疾病等問題。林月琴表示，身為社福與兒少立委，基於「兒童最佳利益」，她自然無法支持相關主張。

9條法條真能保障所有人權益？

林月琴也指出，德國、義大利、瑞士等多國早已明文禁止代孕，但她檢視藍白版本後發現，相關規範僅有9條，卻試圖解決如此複雜的倫理與人權問題，讓她難以認同。她因此與多個婦女團體於日前召開記者會，呼籲藍白立委應逐條實質審查、理性討論，非以簡化論述帶過爭議。

最後，林月琴再度重申，若真心想解決少子女化，關鍵不在推動代孕，而是應回到總預算審查，讓生育補助、育兒支持政策真正到位，才是對家庭與孩子最實際的幫助。

