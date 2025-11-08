少子女化浪潮 石崇良：擴大幼兒專責醫師制度
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）少子女化浪潮下，兒科難留才，衛福部長石崇良說，明年將挹注249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。
儘管近日才引發健保補充保費爭議，但石崇良沒有停下改革腳步，他今天出席「2025台灣醫學週－台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，在演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」時，還自曝許多老朋友、師長都提醒他要放慢腳步，「一直拋新政策會完蛋」。
「但挑戰就在門口了！」石崇良指出，不只少子女化嚴峻，台灣正邁入超高齡化社會，人口結構變遷的影響衝擊之大，他每天看到那些數字就睡不著，「如果再不快一點，真的沒有辦法對下一代交代」，這2年健保相關預算增加，也是為了要及早因應挑戰。
今年健保總額已達新台幣9286億元，加上行政院公務預算共181億元挹注，實質成長率達8%；明年健保總額成長率，同樣將採高推估5.5%，總額達9883億元，加上公務預算199億元，健保合計可支配預算達1兆82億元。
石崇良說，政府挹注如此多預算，要務之一便是提出解決「兒科萎縮」現況；少子女化導致兒科病人減少，加上預防保健做得好，「孩子不生病、不看病，兒科醫師反而越來越少」，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台大兒童醫院曾出現「醫護人員比病人還多」的情況，反映兒科量能失衡的困境。
為此，編列兒科「小總額」共249億元，優先保障兒童醫療。石崇良表示，預防保健是提升兒童健康關鍵，不能因此造成台灣沒有兒科醫師，兒科小總額除用於醫院「急、重、難、罕」外，也將用於擴大「幼兒專責醫師」制度，變成「兒童專責醫師」。
現行「幼兒專責醫師」制度從新生兒出生即媒合，由基層醫師提供整合性照護，包含健檢、預防接種與牙齒塗氟等，目前覆蓋率約65%。石崇良表示，未來延伸至6歲後，就像讓孩子有一位「大天使」陪伴成長，在入學前，由專責醫師與家庭醫師共同守護健康。
他形容這項制度可視為家庭醫師計畫的延伸，只是對象從成人與慢性病患者，轉為學齡前兒童，重點在於健康習慣養成與肥胖防治，希望把「健康台灣」的精神導入兒童照護。
石崇良表示，明年兒科「小總額」中有123.5億元用於基層西醫服務，預計涵蓋預防接種、早療轉介、健康促進與營養指導等，全台約有100多萬名0歲至6歲幼兒受惠。（編輯：吳素柔）1141108
