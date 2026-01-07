少子女化辦公室去哪了？石崇良稱沒設又澄清 陳智菡諷：跟出生率一起蒸發

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院發言人李慧芝日前針對少子女化議題說，衛福部2017年就成立「少子女化辦公室」因應對策，7年花4000多億預算，但立院民眾黨團向衛福部索資，衛福部回函稱「沒有成立少子女化辦公室」，民眾黨團總召黃國昌今（7）日質詢衛福部長石崇良，石崇良也稱確實沒有成立少子女化辦公室，但晚間又發佈透過影片，改稱有成立任務編組建立平台。民眾黨團主任陳智菡晚間發文諷，「那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發了？」

廣告 廣告

陳智菡。（圖／資料照）

陳智菡質疑，民進黨會議記錄可以不見，花了幾億的辦公室也可以變不見？為了推動台灣未來帳戶政策，台灣民眾黨立法院黨團向行政院調閱「少子女化辦公室」的相關資料，卻得到一句「我們沒有成立少子女化辦公室」的回應。而日前黃國昌揭發這個滔天大謊之後，李慧芝還繼續辯說「有！少子女化辦公室早在2017年就成立。」律師林智群也發文痛罵黃國昌沒良心，嗆聲說少子女化辦公室要錢、電腦要錢，花個幾億怎麼了嗎？有很貴嗎？阿不然要公務員站在路邊辦公嗎?

陳智菡稱，幾億的辦公室貴不貴，真的無從檢視，因為沒有會議記錄，也沒有產出，最尷尬的是今天石崇良說了大實話，在立法院親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，15個字狠狠打臉了行政院，衛生署時代沒有、衛福部沒有、行政院更沒有。那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發？



更多FTNN新聞網報導

張景森點名柯文哲 民眾黨反批把責任推給卸任主席太荒謬

F-16事故與預算卡關有關？黃國昌怒轟綠側翼：惡意帶風向下流無恥

衛福部打臉行政院！ 石崇良：確實沒有成立少子女化辦公室

