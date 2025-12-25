少子女化辦公室從沒成立？民進黨與政院互嗆

▲民眾黨主席黃國昌質疑政府解決少子化問題成效。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布將提案推動設立「台灣未來帳戶」。黃國昌在會中表示，衛福部少子女化辦公室從沒成立，行政院則回應表示，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，到了2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。對此，民眾黨回應稱，行政院有時間強辯，凡事推給在野，也改變不了民進黨執政無能、拼生育率拼到全球最後一名的事實。

廣告 廣告

針對行政院回應「衛福部早在2017年就成立任務編組性質的少子女化對策辦公室」，民眾黨回應表示，8年砸了4484億，把台灣生育率弄到全球最後一名，行政院還好意思強辯、欺騙國人，民進黨官員的臉皮，真的厚到不可思議。

民眾黨表示，今日在「台灣未來帳戶TFA記者會」，黃國昌揭開行政院從未成立少子女化辦公室的真相，震撼國人，行政院發言人李慧芝趕快發布聲明辯稱「衛福部」早在2017年就成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，2018年拉高層級，「在行政院主導下，提出少子女化對策計畫」，「跨部會合作」方式推動各項生育支持政策。

民眾黨質疑，李慧芝偷換概念，人家在講「行政院」，妳扯「衛福部」，而且發言人說的衛福部少子女化辦公室只成立短短半年就GG了，陳時中說之後由行政院接手，結果「少子女化辦公室」拉高層級喊得震天價響，卻只有幾位政務委員不定時、不定期召開，沒有「跨部會整合」，更沒有定期追蹤政策績效，搶救少子化，搶救到全世界「生育率倒數第一」。

民眾黨表示，行政院發言人還使出嫁禍卡，說行政院預計還要推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」⋯等政策增加生育率，「卻因為立法院未審總預算，影響廣大生育家庭權益！」民進黨行政部門自己無能，就像無賴一般凡事推給立法院，民眾黨立法院黨團在研擬政策時，即向行政院調閱「少子女化辦公室」相關會議資料，卻只得到「行政院從未成立專責辦公室」的回應，政院也沒有整理相關會議記錄、沒有追蹤成效，或落實政策檢討，八年以來執行力如此低落，行政院還好意思推給明年總預算未審定？

民眾黨批評，行政院的「拉高層級」，高到虛無縹緲，面對國安危機卻沒有專人專責，政客無能卸責拖垮國家。審計部早在2022年開始點出因應少子化，行政院只會砸大錢、部會多頭馬車的不堪，前幾天剛出爐的「立法院預算中心報告」更指出少子女化對策計劃早淪為大撒幣，邊際效益遞減的警訊已浮現，許多計畫項目，例如「兒童教養補助」預算執行率竟未達75%，有錢沒人領 ！

民眾黨表示，行政院有時間強辯，凡事推給在野，也改變不了民進黨執政無能、拼生育率拼到全球最後一名的事實，奉勸好好解決問題，別再當只會甩鍋說謊的甩手掌櫃。

▲行政院少子女化辦公室沿革時間軸。（圖／民眾黨提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

正妹發言人年齡「虛報」！黃國昌吐槽：你連20幾歲都講得出來

藍白送耶誕大禮共推「台灣未來帳戶」 黃國昌：比撥補台電值得

生存遊戲玩家注意！裝扮涉安全疑慮、不聽勸 北捷即日起將遭拒載