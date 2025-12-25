少子女化辦公室成效遭質疑 李慧芝：將推少子女化對策計畫2.0

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌25日共同宣布將推動成立「台灣未來帳戶(TFA)」，主張以政府設立專屬帳戶，制度化投資方式支持兒童發展，回應少子化挑戰。

會中，黃國昌質疑民進黨政府過去高喊少子化是「國安危機」，卻未落實承諾，宣示流於口號。他並表示在野黨智庫因研議「台灣未來帳戶」，要求行政院少子女化辦公室提供相關會議紀錄與資料，行政部門始終推諉，衛福部有官員更坦言「少子化辦公室從來沒有成立過」。

對此，行政院發言人李慧芝回應表示，事實上衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段、不同需求積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。

李慧芝表示，目前行政院已核定於明年(2026年)推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境；另外，因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於明年成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

此外，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」。不過，李慧芝強調，明年度中央政府總預算至今在立法院遲遲未審議，無論是擴大或新增的補助項目都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。