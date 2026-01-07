少子女化辦公室羅生門？衛福部長石崇良半天改口「2017年曾任務編組」

衛福部。游騰傑攝



針對是否設立「少子女化辦公室」引發外界質疑。衛福部長石崇良上午在立法院備詢時坦言，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，不論是署或是部的時期；但下午衛福部隨即改口說明，衛福部確實於2017年有以任務編組方式成立「少子女化辦公室」，但並非實體辦公室。

石崇良下午發出聲明稿表示，為因應我國少子女化趨勢，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向之政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。當時基於政策推動及對外溝通協調之需要，以「少子女化辦公室」作為任務編組名稱，強調「少子女化辦公室」屬跨司署協作之政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

廣告 廣告

石崇良提及，自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下，由相關部會共同推動執行。衛福部本於權責，持續就少子女化對策計畫配合推動相關措施，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等政策作為，實際改善家庭照護環境與減輕育兒負擔，例如提升公共化教保班數、擴大育兒津貼適用範圍等。

石崇良解釋，少子女化對策涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多面向議題，需透過跨部會協作方式整合推動。自2018年起，行政院在整體國家治理架構下，進一步提升少子女化議題之政策層級，透過跨部會共同協作，發布並執行少子女化對策計畫，涵蓋教保服務、友善職場、育兒支持及相關配套措施，以回應家庭於不同成長階段之需求。

石崇良說，行政院亦已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更為友善之生育環境。衛福部將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作，整合資源與施策方向，推動托育支持、補助措施及友善職場等政策落實，確保各項措施能對家庭產生實質助益。

最後，石崇良呼籲，應該要投入更多資源，希望改變低生育率問題，期待立法院能夠盡快通過關於少子女化對策行動計畫相關預算，以利推動。

更多太報報導

石崇良認「從未成立少子女化辦公室」 黃國昌：直接打臉行政院

立院明審人工生殖法！民團憂遭「打包硬闖」 石崇良：政院版未納代孕

AI醫師散播不實訊息 衛福部要查「誰做的」！擬規定須揭露真實身分