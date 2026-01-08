少子女化辦公室羅生門？衛福部：過去8年編列5931億

衛福部次長呂建德。資料照。游騰傑攝



民眾黨與行政院、衛福部是否設立「少子女化辦公室」爭論不休，石崇良昨（1/7）日於立法院備詢時曾鬆口「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，但隨後又改口說明曾以任務編組。對此，衛福部次長呂建德今（1/8）日再次說明，自2018年至2025年已經編列5931億，盼立院審查2026年的計畫。

李慧芝也說明，石崇良昨日在備詢時沒有太多時間說明，但他事後已經補充，這是任務編組性質辦公室，衛福部在立法院專案報告中也有提及2017年曾以任務編組，並提及運作狀況與政策目標

廣告 廣告

呂建德於院會後記者會提問階段補充，時任衛福部長陳時中鑑於少子女化問題，因此成立跨司署的臨時編組，並直屬於部長，只是任務的暫時性編組，並沒有實際相關編制，若部分立委執意於名詞解釋則予以尊重，但應該關注實際作為。

呂建德提及，時任政委林萬億於2018年即推出少子女化對策計畫，自2018年至2025年，總共編列5931億，兒童醫療共編列371.3億，租金補貼有內政部的432億、友善家庭職場有勞動部的177億，幼兒全面照顧部分，衛福部有1473億、教育部有3477億發放育兒津貼與托育補助。

呂建德強調，2026年的少子女對策計畫已經通過政院核定，重要的是立法院盡快付委審查，實實在在做事，不要拘泥在名詞之上，才是民眾之福。李慧芝也說明，石崇良昨日在備詢時沒有太多時間說明，但他事後已經補充，這是任務編組性質辦公室，衛福部在立法院專案報告中也有提及。

更多太報報導

石崇良認「從未成立少子女化辦公室」 黃國昌：直接打臉行政院

黃國昌批「少子女化辦公室」未成立 李慧芝駁：好孕3方案待總預算通過

派翠克學鋼管舞慘撞胯下 痛到飆淚拉許藍方喊看診