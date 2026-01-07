少子女化辦公室羅生門 陳智菡：花了幾億辦公室也能變不見？

針對「少子女化辦公室」存在與否爭議，民眾黨立院黨團主任陳智菡直言「那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發了？」（本報資料照片）

針對台灣少子化問題，行政院發言人李慧芝日前表示，衛福部2017年就成立「少子女化辦公室」因應對策，7年約花了4000多億預算。不過民眾黨立院黨團日前向衛福部索資時，衛福部卻回函稱「沒有成立少子女化辦公室」，部長石崇良也在7日衛環委員會中，稱確實沒有成立少子女化辦公室，但晚間隨即透過影片，改稱有成立任務編組建立平台，並未設有正式辦公地點或員額編制。民眾黨團主任陳智菡則諷「那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發了？」

114年12月25日黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面，並且宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」政策。黃國昌表示，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但當他準備相關政策研議時， 要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過。」

不過當時行政院發言人李慧芝隨即回應，表示衛福部在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。不過衛福部長石崇良7日進入立法院衛環委員會接受質詢，會中黃國昌再度詢問石崇良，是否有成立少子女化辦公室？石也直言「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室。」

不過7日晚間石崇良再改口，稱事實是民國106年因應少子女化問題，衛福部成立任務編組建立平台，並未設有正式辦公地點或員額編制，衛福部召集相關司署共同討論提出政策，而各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

陳智菡批評，「民進黨會議記錄可以不見，花了幾億的辦公室也可以變不見？」為了推動台灣未來帳戶政策，民眾黨立法院黨團向行政院調閱「少子女化辦公室」的相關資料，卻得到一句「我們沒有成立少子女化辦公室」的回應。

陳智菡說，日前黃國昌揭發這個滔天大謊之後，李慧芝還繼續辯說「少子女化辦公室早在2017年就成」，接著「義務發言人」律師林智群也發文痛罵黃國昌沒良心，嗆聲說少子女化辦公室要錢、電腦要錢，花個幾億怎麼了嗎？有很貴嗎？阿不然要公務員站在路邊辦公嗎？

陳智菡直言，幾億的辦公室貴不貴真的無從檢視，因為沒有會議記錄也沒有產出，最尷尬的是今天衛福部長石崇良說了大實話，他在立法院親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，15個字狠狠打臉了行政院！衛生署時代沒有、衛福部沒有、行政院更沒有。

「那個花了幾億的少子化辦公室下落？跟著出生率一起蒸發了？」陳智菡說，李慧芝說有但一直找不到的少子女化辦公室到底在哪裡？李慧芝始終靜悄悄沒有回應，「請問林智群義務發言人知道嗎？」

