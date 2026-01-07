少子女化辦公室「僅任務編組」 醫質疑：4484億花哪去了

解決少子女化為國家重要議題，但投入4484億成效不彰，預算花到哪去引發質疑。（示意圖／Shutterstock／達志）

民眾黨立院黨團質疑行政院「從未成立少子女化辦公室」，衛福部長石崇良今(7日)在立院備詢時坦承「本部確實沒有成立」，稍晚又補充，2017年起有任務編組導向的政策協調平台，並非實體辦公室。但胸腔科醫師蘇一峰質疑，4484億的少子化對策經費到底花去哪裡？

藍白為解決少子化結構問題，去年12月25日共推「台灣未來帳戶」政策，民眾黨隔天發新聞稿質疑，民進黨過去9年用盡名目說要搶救少子化國安危機，事實是—行政院兩度核定「我國少子女化對策計畫」，總經費高達4484億，結果搶救到生育率「全球倒數第一」。

廣告 廣告

民眾黨指出，行政院辯稱2017年衛福部有成立「少子女化辨公室」，事實是—該辦公室在4/12成立、短短半年就宣告壽終正寢。時任衛福部長陳時中說要移到行政院、整合跨部會資源，結果根本沒有正式編組，只有「不定期、不定時、不檢討」的會議。

針對少子女化辦公室從未成立的質疑，石崇良7日上午表示「本部確實沒有成立」，被認為是公開打臉行政院說法。石崇良下午隨即透過影片文字說明，衛福部於2017年起以任務編組方式，採任務導向的政策協調平台，召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。

蘇一峰發文強調，他之前就說了，「衛福部官網根本沒有這個辦公室」，政府應該告訴大家4484億花到哪裡去了？

網友表示「該查查有沒有人領到這些薪水」、「費用到底怎麼報銷的」、「就算補助也要有流向不是嗎？多少錢、給什麼單位、做了什麼事？」

【看原文連結】