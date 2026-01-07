「少子女化辦公室」到底有沒有？石崇良揭真相：跨部會平台 無實體辦公室

衛福部部長石崇良澄清少子女化辦公室為任務編組而非實體，並盼立院儘速通過相關預算。 圖：衛福部／提供

[Newtalk新聞] 針對少子女化對策辦公室是否存在的爭議，衛福部部長石崇良今(7)日下午透過最新聲明釐清真相。石崇良表示經過仔細翻閱紀錄，確認2017年確實成立任務編組性質的平台，沒有正式的辦公室。衛福部指出該機制已於2018年提升至行政院層級，未來將推動2.0計畫，並呼籲立法院儘速通過預算以利改善低生育率。

衛福部少子女化辦公室的設置引發立法院論戰，部長石崇良今(7)日上午在立法院答詢時，面對民眾黨立委黃國昌質詢曾表示「本部確實沒有成立」，說法一度被視為公開打臉行政院。然而時隔半天，衛福部下午透過正式聲明與影片，石崇良補充說明表示「經過我們再仔細翻閱之後」，事實上是因為在2017年為因應少子女化的問題，在衛生福利部成立了一個任務編組。

衛福部說明，這項機制是採任務導向的政策協調平台，目的是召集相關司署研擬因應對策，並非實體辦公室。衛福部指出，當時基於政策推動及對外溝通協調的需要，才以「少子女化辦公室」作為任務編組名稱。衛福部進一步強調，前述機制屬於跨司署協作的政策運作模式，並未設有正式辦公地點或員額編制，各項工作仍由既有司署依權責分工推動，透過定期協調與政策整合方式運作。

石崇良表示，這項議題後來在行政院非常重視的情形下，層級被拉高到行政院，並提出了少子女化對策計畫。衛福部指出，自2018年起少子女化對策已納入中央整體政策規劃架構，在行政院統籌下由相關部會共同推動執行。本部角色也隨之轉換，配合行政院規劃加入了其他部會資源，包含擴大教保服務、友善職場協助以及育兒支援等。

針對政策整合與跨部會協作，衛福部表示，少子女化對策涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多面向議題。衛福部指出，行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，將進一步聚焦生育家庭各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本。石崇良進一步強調，2026年開始將擴大到少子女化對策行動計畫2.0，全面提供生育、養育跟教育的支援，希望投入更多資源來改變低生育率問題。

衛福部指出，本部將持續配合行政院政策方向，整合資源推動托育支持、補助措施及友善職場，確保措施能對家庭產生實質助益。石崇良最後也呼籲，「期待立法院能夠盡快的通過 有關於少子女化對策行動計畫的相關預算 讓我們盡快來推動」，強調唯有資源到位，才能真正改善台灣面臨的少子女化危機。

