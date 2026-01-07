「少子女化辦公室」受關注 石崇良：非實體化、採任務編組

少子女化對策政策機制近日引發關注，行政院2025年底指出，衛福部早在2017年以任務編組的方式成立少子女化對策辦公室，2018年更由行政院主導計畫。不過，衛生部長石崇良今（7）日在立法院備詢時，回應並未成立辦公室，引發外界質疑。對此，石崇良下午再發出聲明澄清。

各司署依權責分工、未設立實體辦公室

針對少子女化對策政策機制，衛福部指出自2017年起，即以任務編組方式推動相關政策，採取任務導向的政策協調平台，並非設立實體辦公室或編制人員。當時基於政策推動與跨部門溝通需要，對外以「少子女化辦公室」作為任務編組名稱，實際運作仍由各司署依權責分工執行，並透過定期協調與整合推動政策。

政策已納入中央規劃 逐年擴大育兒支持

衛福部指出自2018年起，少子女化對策已納入中央整體政策規劃，由行政院統籌相關部會共同執行。衛福部本於權責，持續配合政策執行，逐年擴大公共教保量能、育兒津貼及友善職場等措施，包括提升公共化教保服務班數、擴大育兒津貼適用範圍等，藉此改善家庭照護環境，減輕育兒負擔。

跨部會協作推動計畫 涵蓋教保、職場與家庭支持

衛福部表示，少子女化議題涉及社會、經濟、就業、教保及家庭福祉等多元面向，需透過跨部會合作。自2018年起，行政院已在整體國家治理架構下，提升少子女化政策層級，透過跨部會協作，發布並執行相關對策計畫，涵蓋教保服務、友善職場與育兒支持等相關配套，因應家庭在不同成長階段的實際需求。

「少子女化對策2.0」將上路 盼立院通過相關預算

行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，將進一步聚焦生育家庭所面臨的各項需求與問題，持續降低國人生育與育兒成本，營造更友善的生育環境。

最後，衛福部強調未來將持續配合行政院政策方向，與相關部會密切合作，整合托育支持、補助措施與友善職場等政策，確保各項措施能對家庭產生實質助益，並呼籲立法院儘速通過相關預算，以利政策順利推動、發揮實質成效。