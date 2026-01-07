「少子女化辦公室」說法不一？ 衛福部長回應引關注

▲ 圖/翻攝自國會頻道

台北市 / 焦仲 綜合報導

國民黨、民眾黨兩黨日前共同提出「台灣未來共同帳戶」政策草案，立委(眾)黃國昌當時就曾質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，不過行政院則回應早在2017年就已成立；立委(眾)黃國昌今(7)日上午於立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢衛福部長石崇良質詢時，針對衛福部長石崇良提問「是否有成立少子女化辦公室？」對此，衛福部長石崇良坦言：「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。

行政院發言人李慧芝於去年12月25日就曾表示，衛福部早在2017年即於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，由各司署共同研議相關政策；並於2018年在行政院主導下，進一步提出少子女化對策計畫，提升政策層級，推動跨部會合作與各項生育支持措施。

立委(眾)黃國昌也質疑先前就曾說少子女化辦公室是一場騙局，不過行政院派發言人李慧芝對此則稱有成立。但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料交出來，不過卻遲遲等不到衛福部的資料，立委(眾)黃國昌說：「要你們交資料到現在都不交，現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？」

衛福部長石崇良則回應說：「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」。立委(眾)黃國昌說：「那就奇怪啦，為什麼行政院說有？你卻說沒有？誰講的是對的？」對此衛福部長石崇良回應：「在院層級的話，他們的確有『少子女化對策計畫』。」

針對此說詞，立委(眾)黃國昌再指出，行政院發言人李慧芝說「衛福部有成立少子女化辦公室」，怎麼一個政府單位說詞，上面、下面的說法都不一樣？

立委(眾)黃國昌在質詢時要求衛福部下班前正式回函給他，衛福部長石崇良則表示沒有問題。立委(眾)黃國昌說：「你就回函給我，說從來沒有成立過少子女化辦公室，所以黨團要的資料你們無從提供，因為從來沒有成立過少子女化辦公室，是嗎？」對此衛福部長石崇良重申：「本部確實沒有成立過。」

