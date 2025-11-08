少子女化 兒科難留才！石崇良：明年挹注249億 擴大幼兒專責醫師制度
少子女化浪潮衝擊，醫院兒科難留才，衛福部長石崇良今天表示，明年將挹注新台幣249億元預算，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，變成「兒童專責醫師」，並增加醫院「急、重、難、罕」給付。
健保補充保費引發熱議，石崇良沒有停下改革腳步，他今天出席「2025台灣醫學周－台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮，在演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」時，還自曝許多老朋友、師長都提醒他要放慢腳步，「一直拋新政策會完蛋」。
「但挑戰就在門口了！」石崇良指出，不只少子女化嚴峻，台灣正邁入超高齡化社會，人口結構變遷的影響衝擊之大，他每天看到那些數字就睡不著，「如果再不快一點，真的沒有辦法對下一代交代」，這兩年健保相關預算增加，也是為了要及早因應挑戰。
石崇良指出，今年健保總額已達新台幣9286億元，加上行政院公務預算共181億元挹注，實質成長率達8%；明年健保總額成長率，同樣將採高推估5.5%，總額達9883億元，加上公務預算199億元，健保合計可支配預算達1兆82億元。
石崇良說，政府挹注如此多預算，要務之一便是提出解決「兒科萎縮」現況；少子女化導致兒科病人減少，加上預防保健做得好，「孩子不生病、不看病，兒科醫師反而越來越少」，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台大兒童醫院曾出現「醫護人員比病人還多」的情況，反映兒科量能失衡的困境。
衛福部為此編列兒科「小總額」共249億元，優先保障兒童醫療。石崇良表示，預防保健是提升兒童健康關鍵，不能因此造成台灣沒有兒科醫師，兒科小總額除用於醫院「急、重、難、罕」外，也將用於擴大「幼兒專責醫師」制度，變成「兒童專責醫師」。
現行「幼兒專責醫師」制度從新生兒出生即媒合，由基層醫師提供整合性照護，包含健檢、預防接種與牙齒塗氟等，目前覆蓋率約65%。石崇良表示，未來延伸至6歲後，就像讓孩子有一位「大天使」陪伴成長，在入學前，由專責醫師與家庭醫師共同守護健康。他形容這項制度可視為家庭醫師計畫的延伸，只是對象從成人與慢性病患者，轉為學齡前兒童，重點在於健康習慣養成與肥胖防治，希望把「健康台灣」的精神導入兒童照護。
石崇良表示，明年兒科「小總額」中有123.5億元用於基層西醫服務，預計涵蓋預防接種、早療轉介、健康促進與營養指導等，全台約有100多萬名0歲至6歲幼兒受惠。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
健保補充保費徵收 陳時中：2萬元門檻太低
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，但相關政策也因引發民眾反彈，行政院出手喊卡。對此，行政院政務委員陳時中今（8）日談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
四寶媽清潔工找錯地址…剛想開門「秒遭槍擊身亡」！夫目睹全程崩潰了
美國印第安納州（Indiana）近日發生一起死亡悲劇，一對清潔工夫妻事發當天前往新客戶家清潔時，卻因找錯地址，結果妻子剛到門前嘗試開門當下就遭屋內住戶槍擊身亡。警方獲報後到場時，確認夫妻倆並非入侵住宅，目前仍在尋找目擊證人及監視器畫面，全案始末仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前
發燒、咳嗽先別衝急診！健保署：這些情況改去UCC更快
【健康醫療網／記者陳靖安報導】中央健康保險署2日宣布推動3項重要政策，包含「週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」即日起正式上路、本月（11月）起「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」新增支付攜帶式輸液器，以及115年春節連假期間提供醫療院所加成獎勵，確保假日醫療照護不中斷。 80%不需要急診 分流改善急診壅塞 衛生福利部石崇良部長表示，依檢傷分類資料，大醫院急診病人高達8成非重症，因此有效分流是緩解急診壅塞第一步，UCC是重要政策之一，可協助引流急診非危急患者，減輕現場醫護過度負荷的壓力，並將急重症資源留給更需要的病人。 診所協助分流 假日能看病更方便 響應「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(UCC)試辦計畫」的台中市家健聯合診所表示，已與大臺中市醫師公會、大臺中護理師護士公會、大臺中藥師公會、臺中市大臺中醫事檢驗師公會、臺中市醫事放射師公會等五大公會合作，開辦假日看診，只要民眾出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口處理縫合、幼兒急性呼吸道感染等，都可以到診所就醫，獲得適當的治療與照護。此舉不僅能避免民眾擠在急診室苦苦等候，同時也確保健康醫療網 ・ 15 小時前
補充保費爭議衛福部才轉彎 陳時中突喊：2萬元門檻太低
行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中天新聞網 ・ 10 小時前
共伴效應先到 北市「暴風圈侵襲率53％」放不放颱風假？市府這麼說
中度颱風鳳凰持續增強，同時速度也不斷加快，目前以每小時35公里速度持續朝菲律賓呂宋島前進，並在登陸後北轉直撲台灣，由於路徑不斷西修，登陸地點也不斷北移，恐將從中部登陸，對北部影響大增，暴風圈侵襲北市機率也提升至53%，屆時北市是否有機會放颱風假，市府也做出回應。中時新聞網 ・ 5 小時前
阿富汗巴基斯坦和談破裂 塔利班政府：將維持停火狀態
阿富汗塔利班(Taliban)政府發言人今天(8日)表示，與巴基斯坦之間的和平談判破裂，但雙方仍將維持停火。 阿富汗與巴基斯坦上個月在邊境爆發武裝衝突，造成數十人死亡，是塔利班自2021年重掌阿富汗政權以來最嚴重的暴力事件。 兩國這波衝突源自於巴基斯坦要求塔利班政府遏制武裝份子。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護巴基斯坦塔利班(TTP)武裝分子，任由他們從阿富汗境內攻擊巴基斯坦，遭到喀布爾否認。 塔利班政府發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，停火協商失敗的原因在於伊斯蘭馬巴德堅稱，阿富汗必須對巴基斯坦的內部安全負起責任。穆賈希德指出，這個要求超出了阿富汗的能力範圍。 但他也強調，迄今為止，阿富汗沒有違反已建立的停火協議，並且將會持續遵守。 上個月中旬，兩國在卡達舉行和平會談並簽署初步停火協議，之後雙方於上週在土耳其舉行第二輪協商，但最終因在武裝分子問題上存在分歧，未能達成長期停火協議。(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 10 小時前
三太子盃》香港一哥黃澤林復仇失利 澳洲重砲達克沃思晉冠軍戰
2025年台灣華國三太子男網挑戰賽4強熱戰，「香港一哥」黃澤林復仇失利，3：6、4：6不敵發球凌厲的澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth），無緣爭奪單打冠軍。21歲、身高191公分的黃澤林近年崛起，8月底美國公開賽勇闖大滿貫男單32強，更締造香港新猷，此行他在三太子盃排第4種子連過3自由時報 ・ 5 小時前
鏡論／把錢捐出去就天下太平了
農業部搞地震，敲掉台肥董事長李孫榮，改派吳音寧，董事會通過就上任。這下子，藍白兩營翻了鍋，說是民進黨養肥貓，搞個「高級實習生」，當台肥董事長，年所得約1,500萬元。連帶，吳音寧以前陳年舊帳，也被翻了出來，敲打批鬥。鏡報 ・ 1 天前
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
衛福部長石崇良近日拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，估影響約480萬人，消息傳出後立刻引發民怨大反彈。昨晚行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。醫師蘇一峰則說，為了健保永續經營要改革是對的，不過方法方向不太對；他並點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「沒能幫他推輪椅…」高市早苗談丈夫授勳遺憾 40萬人淚讚：真正的領袖
據日本媒體今天（11/8）報導，日本首相高市早苗的丈夫將獲頒「旭日大綬章」，高市發文表示，授勳當天她必須到國會備詢，「沒辦法幫他推輪椅上斜坡」，這則貼文已獲超過40萬點讚，網友感動地表示，高市是位「真正的領袖」。太報 ・ 10 小時前
石崇良補充保費惹怒存股族 沈富雄：若做不下去就辭職 我來養
衛福部長石崇良拋出健保補充保費新制構想，要拿股利，利息，租金所得開刀，主管機關之一的金管會卻說不知道，引發爭議，才宣布7個小時就喊卡。石崇良澄清，政策只是在討論階段，還沒有正式啟動。前立委員沈富雄表示，石崇良如果做不下去，乾脆辭職，他來養，來他家吃飯。他甚至認為，今天用補充保費來補，並不是辦法。中時新聞網 ・ 1 天前
快問快答大讚台灣味 賴清德吃「滿漢全席」：台灣豬回來了
台灣日前因爆發非洲豬瘟導致豬隻禁宰、禁運15天，如今禁令已解除，總統賴清德今天（8日）在臉書發文表示「台灣豬回來了」。他還PO出一支「快問快答」影片，向大家分享他喜歡的滷肉飯、貢丸湯、大腸麵線等小吃，邀請國人一起用行動支持台灣豬。中天新聞網 ・ 10 小時前
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝
澳洲鮮肉弟「活吞蛞蝓」癱瘓8年 嚴重腦炎病逝EBC東森新聞 ・ 1 天前
古羅馬奴隸主「如何對待女奴隸」？殘忍手段曝光，血腥真相毫無人性
在人類文明的長河裡，古羅馬奴隸主如何對待女奴隸的殘忍方式，至今仍令人不忍直視。歷史學者指出，這些女性在制度底層被視為財產與工具，命運悲慘到近乎毫無人性。當我們重新翻閱這段黑暗篇章，文明背後的血腥代價格外刺痛。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬斯克笑了！ 特斯拉股東會通過1兆美元薪酬方案
美國電動車大廠特斯拉股東，今天（7日）批准了一項薪酬方案，這項方案可能使目前已經是世界首富的執行長馬斯克，成為世界第一位「兆級富翁」。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，特斯拉宣布，超中廣新聞網 ・ 1 天前
又一名校妥協！美康乃爾大學付逾18億與川普政府和解 遭批威脅學術自由
美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）7日宣布，已與川普政府達成協議，同意支付6,000萬美元（約新台幣18.6億元），並接受聯邦政府對民權法的詮釋，以恢復被凍結的研究資金。校方表示，這項協議讓學校重新獲得超過2億5,000萬美元（約新台幣77.5億元）的聯邦研究補助，結束了長達數月的調查與資金危機。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
女診間外辱醫師缺錢 當事人還原過程：母女終身拒診
高雄阮綜合醫院近日發生一起醫病衝突事件，一名女子未掛號就想闖診間，要求醫師說明母親病情，遭到拒絕後竟回嗆醫師缺錢，雙方因此爆發口角衝突，女子將影片上傳至社群，卻反遭砲轟。當事人黃醫師事後也發文還原當下情況，並質疑「需要這樣被羞辱嗎」，也撂話該對母女終身不得掛他的門診、收治住院於他名下。中時新聞網 ・ 12 小時前
馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行
電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...聯合新聞網 ・ 14 小時前
康乃爾大學付18.6億元與川普政府和解 以恢復聯邦經費
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國康奈爾大學（Cornell University）今天表示，已同意支付6000萬美元（約新台幣18億6000萬元）解決與川普政府的紛爭，使其能恢復獲得2億5000萬美元聯邦政府資金。中央社 ・ 10 小時前
泰勒絲老公哥哥批道奇花錢買冠軍！狂妄稱「棒球爛透了」球迷怒回：你才爛！
體育中心／綜合報導洛杉磯道奇在世界大賽擊退多倫多藍鳥，完成隊史二連霸，雖然不少球迷都歡欣鼓舞，但日前NFL費城老鷹傳奇中鋒凱爾西（Jason Kelce）、泰勒絲老公的哥哥卻「跨界」批評表示，他認為道奇這座世界大賽冠軍是「用錢買來的」根本不值得驕傲，同時還狂妄發言說：「棒球爛透了！」引起爭議。FTV Sports ・ 12 小時前