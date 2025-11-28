少子托育荒 公托公幼搶破頭！台灣家長好焦慮 排到難如中樂透

台灣托育難題牽動無數家庭，公托名額一位難求，家長們抽中如同中樂透。根據統計，台北市2025年公辦民營托嬰機構共91間，可收托總人數1996人，卻有3201人在排隊等候補。許多家長寶寶出生就登記排隊，等待時間從數月到一年甚至更久不等。公托備受青睞主因是收費親民且政府公辦品質有保障，但台灣公托設置起步晚，供需嚴重失衡。更令人頭痛的是，2至3歲托育銜接問題，讓家長在孩子成長過程中不得不再次面臨尋找托育機構的挑戰。

圖／TVBS

每天清晨不到八點，台北市公立托嬰中心門口已是一片忙碌景象。家長們匆匆忙忙、連滾帶爬地送孩子後趕著上班。對這些爸媽來說，能抽到公托已是萬幸。一位東明公托的家長表示，他們排了一年才抽中，當初登記時排在100多號，本來以為沒希望，抽中後非常開心。北市東明托嬰中心主任林俞汝指出，目前中心收托40位孩子，從兩足月到兩足歲，候補人數仍有120多位。她表示有些人幸運可能兩三個月就抽到，但有些可能要等一年多。

北市社會局粘羽涵科長表示，信義區的信義大公托和大安托嬰中心各有約200多人排隊，排到這個位置的家長可能等到孩子滿兩歲都還沒入托。為了給家長更多選擇，現在可以同時登記一個大公托和一個小家園，增加入托機會。另一位東明公托家長分享，他們排了八九個月才等到，孩子兩個多月時就先送私托，後來突然被通知有名額才轉過來，主要考量是距離和費用。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，托育需求急速增長，2023年有約66%的2至3歲幼兒送托，今年已增至86%，兩年內成長20%，連1歲以下幼兒送托比例也快速上升。2011年前，台灣3歲以下幼兒托育幾乎無公共化選擇，直到政府意識到少子化嚴重性，才將托育列入政策，但已緩不濟急。一位育有兩個孩子的東明公托家長感嘆，第一個孩子抽了兩年都沒抽到公托，第二個孩子等了一年多才成功。他認為學校難抽是讓人不想生育的主因，「養小朋友已經很麻煩，學校又很難抽，搞到大家都很不想生。」

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，公共托育做得最好的是北歐國家。以丹麥為例，採用家長預先登記制，不需自己一家一家托嬰中心抽籤或尋找，而是在孩子出生前就向政府登記，確保每個丹麥幼兒在滿6個月前都有托育場所。

當孩子從公托畢業，想銜接到公幼，家長又要面臨一次抽籤、候補和等待的煎熬。覃玉蓉表示，台灣最困擾的就是2至3歲的托育銜接問題，家長好不容易找到可信任的托育，2至3歲還要再換一次，非常痛苦。這是因為政府將0至2歲和2至5歲劃分為不同主管機關，家長必須自己處理銜接問題。北市教育局學前教育科長楊鎮鴻指出，大安區在兩歲班和三至五歲班的需求都是第一名，其次是信義區和中正區，熱門區域可能要排到三四十號才有機會。

面對供需失衡，政府在2018年訂定「我國少子女化對策計畫」，以中央預算補助私立幼兒園成為「準公共幼兒園」，降低私幼費用減輕托育負擔。然而，王兆慶表示，過去一年有四分之一的準公共幼兒園有違法紀錄，常見問題包括法遵程度不佳、薪水不夠高導致留才困難、人員流動率高影響托育品質。

幼教專家何翩翩也觀察到，有些原本經營不善的私立學校因申請準公獲得政府補助而「復活」，但教育品質並未改善，如果政府監督不力且資訊不透明，可能會讓家長面臨問題。何翩翩更擔憂的是幼教人才大出走潮，她表示許多口碑和經營都不錯的學校面臨教師短缺問題。幼兒園教師相較於其他教育階段教師較不受重視，薪資結構也較差，缺乏應有的尊重，導致現場幼兒園教師不斷流失。一位私幼業者Yuna指出，在公幼和準公共補助差距的夾擊下，他們面臨招生和招聘教師的雙重壓力。如果家長以金錢為導向，自然會選擇更便宜的選項，但他們希望以孩子發展為主，需要培育優質教師，然而蒙特梭利教學工作辛苦，新教師可能因為薪資和工作量的考量而卻步。

在這些複雜的托育難題中，承受最大壓力的莫過於年輕父母，他們每天都在生育花費、子女教育和工作職涯間掙扎平衡。一位正在開會卻必須提前接孩子的家長，正是台灣父母辛勞的縮影。

