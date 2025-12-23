少子高齡夾擊 張善政解施政難題

桃園市長張善政接受《中國時報》專訪指出，面對桃園人口激增，要砸百億元搶建8所學校，並因應高齡化社會要推動「醫養合一」、市立醫院串聯基層診所，構築「小病不變大」的城市健康防護網。（吳松翰攝）

全台少子化與高齡化雙重海嘯來襲，桃園市長張善政接受《中國時報》專訪，談及施政上的「兩難」，一邊因人口激增要砸百億元搶建8校，但又憂心10年後恐面臨「教室填不滿」困境，讓他感嘆「無解」；另一邊則面對超高齡社會要推「醫養合一」、市立醫院串聯基層診所，構築「小病不變大」的城市健康防護網。

今年全台新增9.8萬人，桃園就有1.2萬人、占1成2，儘管優於全台，但張善政敏銳察覺到危機，即「成長斜率已經慢慢變平了！」婦幼局預估桃園今年新生兒恐將較去年少3800人、減幅達22.4％，全台出生率下降趨勢不可逆，對市政規畫是極大挑戰。

廣告 廣告

張善政坦言，這是一場與時間的賽跑，更是政策資源分配難題。市府規畫100億元新建8所國中、小學解燃眉之急；家長最渴求的2歲專班，他上任3年也從77班激增至200班，明年預計再增加30班，量體幾乎翻了3倍。

「這是一個沒有解的兩難！」張善政苦笑說，現階段若不蓋校，無法對家長交代，但他也「戒慎恐懼」，憂心5到10年後，若出生率持續下墜，新建小學恐面臨沒人讀的處境，在「不得不」的壓力下，只能選擇優先解決現階段家長的迫切需求。

除了少子化，高齡化也是避不開的挑戰。桃園是六都唯一沒有市立醫院的城市，張善政強調，未來市立醫院將不走傳統大型綜合醫院老路，而是標榜「醫養合一」。他特別引述名醫出身的副市長王明鉅在《翻轉醫療》書中4大核心邏輯：「平時不生病，病只生小病，小病不變大，大病不致命！」重點在基層的健康管理，而非讓長輩動輒往大醫院擠，承受排隊掛號之苦。

張善政提出嶄新的「診所合作模式」，解決基層醫療與大型醫院脫節的痛點。他分析，基層診所醫師了解病人病史，但受限設備與個案多樣性，技術難精進；大醫院醫師技術尖端，卻往往與社區疏離。未來透過市立醫院當核心，結合基層診所的靈活性推動「資訊互通、醫師交流」：民眾平日在基層診所看診，病歷資料與市立醫院即時互通，若有大病需轉診大醫院，基層醫師也能「跟進」參與治療，「不僅能提升民眾對診所的信心，老人家也不用在大醫院枯等掛號！」