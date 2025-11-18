少安也解約！反骨男孩藝人全走光 酷炫給祝福：各自安好

少安解約後，反骨男孩藝人部等同解散。翻攝IG/shaoanzha0210



YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」，近年來成員風波不斷，孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。目前旗下唯一藝人少安昨天（11／17）透過社群發文，正式宣布自己離開反骨男孩。為此，老闆酷炫也在頻道證實此事，同時也祝福大家各自安好，表示公司所有藝人都解除合約，但未來仍會繼續拍影片。

少安在文中感性地寫下：「我正式結束了這趟10年的反骨旅程了」，並透露，自己從10歲就加入團隊，如今已20歲的他坦言，這段旅程有歡笑、有淚水、當然也有犯過錯，但這一切都將成為他最美好的回憶。他宣布，自己未來有了新方向，將不再是反骨的地精王，同時也在文末感謝老闆酷炫，「沒有他就沒有現在的我，在這裡我學會了用相機器材拍攝、用premiere剪輯，還有很沒意義的火山矽肺症英文單字！」

廣告 廣告

少安發文宣布畢業後，酷炫也在頻道發布影片證實此事。酷炫也坦言，「大家各自面對自己的人生，恢復自由之身」，目前已跟公司所有的藝人都解除合約。不過，酷炫表示「因為公司都還有其他業務存在，反正藝人這塊我覺得就大家各自安好，不是說我們之後不會在拍片」，他也透露，此次的影片，只是希望能向粉絲們報告近況，並一同回憶過去的美好。

「反骨男孩」成立於2012年，一開始的核心成員酷炫、孫生和瑋哥三人是因參與各大選秀節目而相識。之後三人決定聯手轉戰網路，酷炫主要負責影片拍攝與後製剪接，孫生以演出為主，瑋哥除表演外，還負責道具與挖掘新人，後來陸續加入成員，但如今所有藝人都解約退出。

更多太報報導

79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人