少年交流音樂會 南女中赴日演出

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台南女中參與二０二六日本高校國際教育交流。（台南市台日文化友好交流基金會提供）

記者陳治交∕台南報導

為深化台南與京都兩座歷史古都間的青年交流情誼，台南女中赴日參與「二０二六日台青少年交流音樂會in KYOTO」，與京都光華中學高等學校共同登台演出，不僅透過音樂展現兩地青年學子的才華，更結合儀隊表演與舞蹈演出，讓文化交流從聽覺延伸至視覺，為現場觀眾帶來一場充滿青春能量的台日交流盛會。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，台南與京都同為擁有深厚文化底蘊的歷史古都，自二０二一年簽署交流推進協定以來，雙方持續透過教育、文化及青年交流深化友誼。本次音樂會不僅延續兩校多年來的互動情誼，更象徵兩座城市在下一個世代持續累積交流成果的重要里程碑。

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本次演出，京都光華高校帶來箏曲、太鼓及吹奏樂，展現京都傳統文化與現代校園藝術教育成果；台南女中以兼具國際視野與青春活力的曲目編排演出，其中，《Sold Out》、《GOOD TIME》及《就一起》等曲目結合儀隊，學生們以整齊俐落的隊形變換、旗隊及道具展演，充分展現台灣校園特色與青春活力。

代表團在京都市議會安排下參觀議場及相關設施，實地了解京都市議會運作情形，不僅讓師生們近距離認識日本地方自治制度與民主議政文化，也進一步對京都城市治理與公共事務運作的理解，為此次交流增添難得的學習體驗。