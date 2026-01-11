少年仔凌晨騎爆改機車聚集 遭盤查仍嘻笑錄影

高雄柴山登山口今（11日）凌晨出現一群年輕人聚集車聚，疑似因改裝車輛噪音過大，引發附近居民不滿。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄柴山登山口今（11日）凌晨出現一群年輕人聚集車聚，疑似因改裝車輛噪音過大，引發附近居民不滿，警方接獲通報後到場盤查。不料，部分年輕人不僅嘻笑拍攝影片，離場時甚至在員警面前大力催油門，引發爭議。

多名年輕人深夜騎乘改裝機車聚集在停車場，有車友還自製貼紙到場發放。由於現場改裝車輛眾多，排氣聲浪過大，噪音明顯，引來警方到場關切。

警方前往取締時，部分年輕人態度輕佻，不但嘻笑拍攝警方執法過程，還拿起手機錄影。因部分改裝車輛改裝情形誇張，警方隨即攔查部分車輛進行盤查，不過仍有年輕人在警方眼前催油門離開，行徑相當囂張。

事件發生在11日凌晨，高雄市鼓山區柴山登山口一帶。警方指出，現場多輛機車不是改裝排氣管，就是更動引擎缸體，是否涉及違規改裝、噪音是否違反相關法規，仍有待鼓山分局及高雄市政府進一步說明與釐清。

