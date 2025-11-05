少年仔群聚新北三區！年薪百萬購屋首選 房仲統計結果第一名是淡水
記者陳韋帆／台北報導
房價漲不停，薪水追不上，年薪百萬元內的青年買房該往哪走？永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄資料顯示，新北40歲以下青年族群最愛購屋區域為淡水，以1,333戶貸款數奪冠。板橋與三重則憑藉地段與交通優勢，分居第二、三名，均突破千戶。
根據統計，新北年薪百萬內青年購屋前十大熱區中，淡水平均購屋總價1,108萬元、每坪30.2萬元，為最親民區域。板橋貸款戶數1,262戶、三重1,205戶，土城緊追在後。整體顯示，青年購屋偏好生活機能完備且通勤便利的地段。
淡水房價最親民 青年購屋空間買最大
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北市中心房價高昂，讓不少購屋族轉向「蛋白區」尋屋，淡水因價格實惠、居住空間大，成為青年首購族與小資族的首選。她表示，淡水擁有捷運與輕軌等大眾運輸，若未來淡江大橋、淡北快速道路與輕軌藍海線二期如期完工，交通便利性將再提升，生活機能更完善。
陳金萍強調，相較於動輒破百萬一坪的台北市，淡水房價親民許多，不僅購屋門檻低，且可獲得更大的居住空間，是青年族群「以價換地」的代表區域。
板橋、三重交通最方便 青年通勤族最愛
榜單中，板橋以1,262戶居次，陳金萍指出，板橋身為新北市行政與商業核心，交通樞紐地位明確，透過板南線快速銜接台北核心區域，是不少青年通勤族心中理想地段。雖然房價已突破每坪6字頭，但仍吸引大量青年購屋。
她補充，三重與板橋同樣「一橋之隔」可達北市，捷運中和新蘆線、機場捷運皆行經，加上生活圈成熟、房價相對親民，因此三重近一年貸款戶數達1,205戶，每坪均價53萬元，穩居青年族群熱門購屋區。
年輕高薪族買房 房價親民區仍是主流
綜觀整體新北購屋樣態，陳金萍分析，青年購屋族群偏好「交通便捷＋生活便利」兼具的區域，尤其是可通勤台北又具價格優勢的板橋、三重、淡水等地最受歡迎。由於年薪百萬內族群預算有限，小宅、低總價產品仍是市場主流。
她建議，青年購屋應先評估未來就業與交通便利性，再兼顧房價負擔與生活品質，挑選具發展潛力、交通建設明確的區域，才是穩健入手的不二法門。
