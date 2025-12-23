少年割頸奪命二審宣判 「乾兄妹」各判12年.11年

新北市 / 綜合報導

新北市2023年12月間發生震驚社會的校園割頸命案，行凶的郭姓乾哥以及涉嫌教唆的林姓乾妹，一審依殺人罪判各判9年及8年，全案上訴二審，兩人仍認為自己沒有殺人犯意，高院二審宣判出爐，乾哥12年，乾妹則是11年。楊姓死者的父母聽聞判決當場淚崩，怒吼判太輕，楊爸爸哽咽說司法給加害者機會，但又有誰能給我們機會？

死者父親說：「那我們怎麼辦嘛，然後又這樣子判決，我可以接受嗎，我真的沒辦法接受。」講到傷心處幾度哽咽，2023年校園割頸案，震驚社會，楊同學被同校學生攻擊傷重不治，今(23)日高院二審宣判。

廣告 廣告

死者父親說：「他們(加害者)進去法庭，都還是大搖大擺地走進來，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們跟我道歉，他們才道歉。」

法官審酌，加害者兩人都還未成年，基於「促進健全自我成長」，以及「重返社會」考量，從一審各判9年以及8年，改判12年以及11年，楊爸爸當庭怒吼判那麼輕，「殺人還要什麼教育，誰給我們機會」。

死者父親說：「當天在警察局的時候，他(加害者)有恐嚇，說等我出去你就知道。」死者母親說：「別人家的小孩死不完，不行把所有的責任都推給修復性司法，修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子的命都沒有了。」

兩年前的聖誕節，寧靜校園發生割頸命案，成為受害者家屬心中，難以抹滅的傷痛，儘管二審刑期變重，但他們心心念念的兒子，再也回不來。

原始連結







更多華視新聞報導

新北國三生割頸案二審判決 改判乾妹11年、乾哥12年

新北國中生割頸案判決出爐 死者父怒批：給受害家庭二次傷害

黃子佼二審判決「藏玄機」 律師：更多被害人可求償

