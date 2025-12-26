少年割頸案判決爭議 高院說明曾提「凶手孝順被害父母」

新北少年割頸案被害人家長在二審宣判時到高院受訪，質疑《少年事件處理法》對加害者太過保護。

新北市國中生割頸命案日前由高等法院二審宣判，郭姓少年與林姓少女分別加重判刑為12年及11年。儘管刑期比一審重，但被害人家長仍悲憤表示與預期的30年刑期落差太大，更痛批《少年事件處理法》過度偏袒加害人。其中，法院曾建議讓凶手以「孝順被害人父母」方式進行「修復式司法」，更引發社會輿論高度不滿及怒火。

針對爭議，高等法院於昨（26日）深夜23點49分發布新聞稿證實，的確曾有法官在庭上提出此建議。高院說明，當時因被告辯護人聲請「修復式司法」，前手合議庭法官為了詢問家屬補償的可能性，才以「少年被告孝順被害人家長」作為舉例。

高院強調，修復式司法必須建立在「雙方同意」的前提下，當家屬當場表達拒絕後，法官隨即裁定「暫不處理」，並未強行要求家屬接受，且該建議是由前任法官提出，並非現今判決的合議庭審理時進行。

此案是2023年12月楊姓國三生因維護教室秩序，請外班林姓少女離開，竟遭林女找來「乾哥」郭姓少年報復。郭男持彈簧刀殘忍揮刺楊生10刀奪命，震驚全國。

楊生父母多次公開痛哭失聲，直言孩子命喪校園，司法卻對未成年加害人百般寬容。家屬認為，法官提出的「孝順方案」對痛失至親的父母而言是二次傷害，現行法律已成保護罪犯的法律。

