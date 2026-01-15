少年單車追風 烙鏈 大安暖警經驗救援

圖說：臺北市大安分局和平東路派出所警員孫瑞晟。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市有一名少年日前騎乘自行車行經大安區時，疑似因追風加速導致自行車鏈條脫落，因而受困路旁，少年人生地不熟，無助的神情於車水馬龍中顯得特別落寞，只得向警方求助，大安分局和平東路派出所接獲報案後，立即派員前往協助。

抵達現場後，員警孫瑞晟見少年雙手沾滿油污，遂主動上前查看車況，孫員憑藉自身多年騎乘公路車之經驗，迅速判斷問題所在，一時半刻便將脫落的鏈條復位，順利解除少年燃眉之急，使自行車恢復運作，亦提供洗手乳與酒精供其清潔，細心之舉令人少年備感溫暖，頻頻向警方表達感謝之情。

大安分局表示，警方不僅維護社會治安之外，還秉持著為民服務之精神，日常生活中所遭遇突發小狀況，警方皆會量力而為適時提供協助；孫員對於仍將自身所學應用於工作上，並發揮一己之力伸出援手，欣慰不己，同時也呼籲民眾平時應加強車輛保養，才能快樂出門平安返家。