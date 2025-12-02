少年夢想與獅共舞卻命喪獅口！遊客當場嚇傻全拍下 園方不考慮安樂死

事發當天，19歲男子馬查多翻越高牆並從樹上滑入獅舍，遭母獅「莉奧娜」攻擊身亡。（圖／翻攝自X，X@CPreparado）

巴西若昂佩索阿（João Pessoa）市一座動物園上週日（11月30日）發生悲劇，一名19歲男子強行闖入獅子欄舍，遭母獅當場撕咬致死。目擊民眾與監視器畫面記錄下整起事件，場面駭人。死者據稱生前患有嚴重精神健康問題，還妄圖成為「馴獅師」，多次試圖進入同一動物園，並曾因非法闖入其他場所而有多達16次被捕紀錄。

死者為19歲的格森．德梅洛．馬查多，生前有精神健康問題，曾多次試圖接近野生動物。（圖／翻攝自X，@CPreparado）

根據英國《太陽報》（The Sun）與美國《People》報導，死者為19歲的格森．德梅洛．馬查多（Gerson de Melo Machado），當天他翻越約六公尺高的圍牆後，攀上一棵樹進入動物欄舍。畫面中可見他正從樹上滑下時，母獅「莉奧娜」（Leona）立刻衝上前將他拉下，接著在樹叢間發生激烈拉扯。多名遊客驚聲尖叫，但無人能阻止。

據稱馬查多生前長期生活在寄養體系，並患有嚴重精神健康問題，生前多次試圖進入同一動物園，並曾因非法闖入其他場所而有多達16次被捕紀錄，其中10次發生在他仍是未成年時。他也曾企圖偷渡至非洲，躲進客機起落架艙內，妄圖成為「馴獅師」。

一名長期關懷馬查多的兒少保護社工薇若妮卡．奧利維拉（Veronica Oliveira）證實，馬查多來自極度貧困的背景，缺乏家庭支持，其母親亦患有精神疾病。她痛心表示：「他曾說過要飛往非洲照顧獅子，當機場人員發現他藏身飛機起落架時，我感謝上天阻止了一場更大的悲劇。」

園方事後表示，母獅莉奧娜在事件發生後「受到驚嚇，處於壓力狀態」，但強調不會對牠進行安樂死，並已安排獸醫持續觀察牠的行為與健康狀況。園區目前暫時關閉，尚未宣布重新開放日期。園方表示，該獅舍符合巴西聯邦政府自然資源與環境機構（IBAMA）訂定的建築與安全標準，圍欄高度超過最低規範，強調整起事件屬於「個案闖入」，並承諾將配合調查、加強安全管理措施。

肇事母獅「莉奧娜」事後出現驚嚇與壓力反應，但園方表示不會對牠進行安樂死。（圖／翻攝自X， @nypost）

