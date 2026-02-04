少年奮"泳"求救 母子四人平安歸來

澳洲一名13歲少年，和家人到海邊度假，被沖到海中，少年在外海發揮超乎常人的求生本能，為了上岸求助，穿著救生衣划獨木舟兩個小時，船破洞進水後，少年索性脫掉救生衣，奮力再游兩個小時，海中交替蛙泳、自由泳和求生仰泳，靠著意志力撐到岸上報警，最後成功救回全家人。

28西澳救援志工在地圖上指出的點，就是13歲少年從海上游到岸上的距離，4公里。

13歲少年奧斯汀阿佩爾比：「我解開船上的繫繩，然後只穿著救生衣就開始游，過了一會兒 我發現這樣不行，就把救生衣脫了下來 繩子綁在腳上。」

廣告 廣告

到了岸上少年倒下，又立刻站起，衝刺2公里找到電話報警。因為他和媽媽、弟弟、妹妹度假，一陣強風把他們的充氣式立式划槳板和獨木舟，推向外海。少年嘗試划獨木舟要回岸邊，但船隻進水，於是他改成游泳。

13歲少年奧斯汀阿佩爾比：「我就一直游，我游蛙泳 游自由泳，還游了求生仰泳，然後大概游了2個小時，我穿著救生衣，划獨木舟划了2個小時，接下來的2個小時，我就沒穿救生衣 直接游了。」

西澳警方隨即動員搜救，結果發現女子、男童與女童，緊抓著一塊立式划槳板，距離岸邊14公里，已經在惡劣海況中踩水好幾個小時，終於等到少年求援成功，13歲的決心與勇氣，最後也救了全家人。

更多 大愛新聞 報導：

打破禁令的溫柔 聖誕島唯一犬公民

兒童營隊寓教於樂 善苗滋長收穫豐

