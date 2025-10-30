少年好奇將38顆「水晶寶寶」塞尿道！吸水膨脹如鵪鶉蛋 膀胱險爆裂喪命

大陸中心／王文承報導

許多人都聽過一句諺語：「好奇心會害死一隻貓。」中國一名14歲少年因一時好奇，竟將38顆「水晶寶寶」塞入尿道。兩天後，這些玩具吸水膨脹、撐滿膀胱，導致他無法排尿。母親見狀嚇壞，緊急將他送往醫院，所幸經武漢兒童醫院醫師連夜手術，最終成功脫險。

少年將38顆水晶寶寶塞尿道 膀胱險爆裂喪命



綜合陸媒報導，一名14歲少年皓皓（化名）於本月19日出現異狀。皓皓的母親發現他頻繁跑廁所，覺得奇怪卻未多加追問。直到晚上，皓皓抱怨肚子劇痛，甚至感覺膀胱快要爆炸，母親這才驚覺情況不對，立刻帶他就醫。

回顧事發經過，18日晚間皓皓因為好奇，將玩具「水晶寶寶」一顆顆塞進尿道，當時他並無不適，但隔天開始出現頻尿感，卻又無法排尿，情況逐漸惡化，直到隔天晚上才坦承實情。

醫師在急診進行超音波檢查時大吃一驚，發現皓皓膀胱內布滿密集異物，雙側腎臟已有積水、輸尿管明顯擴張。經詢問後才得知，這些異物竟是吸水膨脹後的水晶寶寶，院方隨即為他辦理住院，並緊急安排手術。

由於皓皓的腎臟已受影響、尿液無法排出，必須立刻開刀。當晚，泌尿外科主任王軍醫師迅速判斷病情，並於凌晨零時替皓皓進行手術。

手術中，醫師打開膀胱後驚見數十顆圓滾滾的水晶寶寶，密密麻麻地塞滿整個膀胱。王醫師小心地一顆顆取出，最終共清出38顆，其中最大的一顆竟有鵪鶉蛋般大小。幸運的是，手術過程順利，沒有造成永久性損傷。

經過數日觀察與治療，皓皓恢復良好，28日順利出院。出院前，醫師特別叮囑他：「千萬不要再往身體裡亂塞東西。」皓皓當場連連點頭，保證不再重蹈覆轍。

醫院也提醒家長，應高度重視兒童玩具安全，尤其是像水晶寶寶這類會吸水膨脹的玩具，若誤食或塞入身體孔洞，恐造成嚴重後果。家長務必加強教育與防範，避免類似悲劇重演。

