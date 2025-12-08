少年尿道塞充電線求刺激！線卡膀胱捲一坨醫傻眼

越南一名16歲少年為追求刺激將充電線塞進尿道。（示意圖／Pexels）





越南有個男學生模仿網路影片，把手機充電線塞進尿道，因為害怕被家長責罵，本來選擇隱瞞了事，但排尿越來越灼熱，還疼痛難耐，向家人坦白後被送往醫院急診，經過緊急內視鏡手術後取出充電線。

根據《tuoitre.vn》報導，胡志明市一名16歲男學生，觀看網路上「製造奇怪感覺」的影片後，有樣學樣把手機充電線塞進尿道，結果滑進膀胱無法自行取出，怕被父母責罵本來不敢坦白，但排尿時越來越痛，並且灼熱感越來越強，害怕之下只好向父母坦承，被緊急送去醫院。

泌尿外科主治醫師會診後，確定有異物卡在膀胱內，隨後安排緊急內視鏡手術來取出異物，手術時長約30分鐘，但過程並不簡單。醫療團隊指出，充電線在膀胱內已捲成多圈，可說是成為「一坨」，部分材質因長期浸泡在尿液中而出現腐蝕、破損、脆化，增加了取出的難度，好在最後還是成功全數取出，少年術後情況穩定。

醫療團隊跟家屬對少年進行輔導諮商，提醒他許多來路不明的網路影片內容，可能會對身體造成嚴重身體傷害，好奇的錯誤嘗試可能造成不可逆的傷害，甚至危及生命。

