少年帶10公分小刀闖法院 遭攔下辯稱「隨身物品」

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基隆一名少年竟然帶刀闖法院。（圖／東森新聞）





基隆有名少年經少年法庭通知到案，二度進入法院時，遭法警用X光儀發現，背包內竟夾藏一把長約10公分的小刀，馬上被法警攔下。警方已經將人帶回派出所，要釐清帶刀的動機。

一名少年收到少年法庭通知到案，於今天上午9點現身基隆司法大廈，當時法警透過X光檢測儀並沒有發現包包內有任何違禁品，不過就在10點50分左右，少年再度出現在安檢門，法警透過X光檢測儀，發現包包內有一條異常銳利陰影。

警方馬上查扣隨身包包，並且攔阻進入法院，經過確認是一把10公分長的小刀，進一步訊問少年承認是他的「隨身物品」。由於少年身上沒有證件，警方已經將人帶回派出所，要釐清帶刀的動機。

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