少年把獅子當貓，翻越動物園圍欄闖入！眾人目睹他遭狠咬慘死。圖／翻自《每日郵報》

巴西近日發生一起事件，一名19歲少年馬查朵（Gerson Machado）翻越動物園圍欄，闖入獅子欄舍，最終遭到欄舍內一隻母獅，攻擊狠咬慘死。由於當時是園區開放時間，因此現場有許多遊客都目擊到這恐怖的一刻。

據英國《每日郵報》報導，事發在若昂佩索阿（João Pessoa）動物園，當時有許多遊客目睹，馬查朵翻越高6公尺的圍牆後，沿著繩索闖進獅子欄舍。其中一隻母獅發現馬查朵闖入後，立刻採取備戰姿勢，待馬查朵落地後，母獅直接朝馬查朵攻擊，馬查朵最終遭狠咬身亡。遊客看到這一幕都驚呼：「這無疑是自殺行為！」園方在事件發生後，也緊急關閉園區。

不過馬查朵的身世，其實相當可憐。報導指出，馬查朵長年住在社福機構中，他的社福師奧利維拉（Veronica Oliveira）說，馬查朵出生於赤貧家庭，他的母親及阿公阿嬤，都有精神疾病，他本人也遺傳到家族病史，同樣患有精神分裂症。奧利維拉說，也因為馬查朵患有精神疾病，導致他是家中唯一一個孩子，沒有家庭願意收養，因此只能在社福機構長大，長年缺少家庭的關愛與支持。

奧利維拉也說，馬查朵的「夢想」，就是想到非洲當馴獸師，馴服獅子，常常吵著要大家帶他去非洲。由於馬查朵沒有正常的判斷能力，因此奧利維拉認為，馬查朵可能把獅子當成貓咪在看待。

至於攻擊馬查朵的母獅，獸醫奈瑞（Thiago Nery）表示，這隻母獅很乖，事發後牠聽從飼育員的指示，因此獸醫沒有使用任何麻醉槍或緝捕工具。奈瑞也說，因為這起事件，母獅明顯受到驚嚇，情緒沮喪，但其他身體狀況都還好。

獸醫稱咬人的母獅很乖，而且也受到心理創傷。圖／翻自《每日郵報》



