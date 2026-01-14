少年拍挑戰片「35cm網路線插尿道」！GG腫脹出血衝醫院

國際中心／張予柔報導



越南近日傳出一起令人震驚的青少年意外事件，一名年僅15歲的少年，疑似受到社群平台流行的「挑戰影片」影響，竟將一條長達35公分的網路線插入尿道內，結果造成生殖器劇烈疼痛、腫脹並持續出血，異物還卡在體內無法自行取出，家人嚇的趕緊將他送醫治療。





拍「挑戰片」竟將35公分網路線插尿道！15歲少年「GG腫脹、出血」急送醫

越南芹苴市兒童醫院分享，15歲少年模仿網路挑戰將35公分異物插入尿道，導致生殖器疼痛腫脹、尿道出血送醫急救。（圖／翻攝自臉書）

這起案例由越南芹苴市兒童醫院分享，事件發生於去年（2025）12月26日。院方指出，該名少年是在觀看網路影片後，模仿「社群挑戰」，一時好奇於是將長達35公分的異物插入尿道，沒想到竟然拔不出來，還引發嚴重不適。送醫時，少年生殖器明顯腫脹，尿道口持續滲血，疼痛難耐，情況相當危急。

廣告 廣告

拍「挑戰片」竟將35公分網路線插尿道！15歲少年「GG腫脹、出血」急送醫

少年因模仿網路挑戰將35公分網路線插入尿道，經手術取出後住院7天，已順利出院並表示相當後悔。（圖／翻攝自臉書）

主治醫生表示，該年齡段少年的尿道長度約12至15公分，但這次插入的網路線長度超過35公分，超出正常範圍2倍以上，且因為網路線在尿道內部彎折盤繞，使取出來的難度增加。醫療團隊原本嘗試以非侵入方式處理，但評估後認為風險過高，最終只能採取手術方式，切開尿道將其取出。院方表示，少年術後住院觀察治療約7天，恢復情況穩定，目前已順利出院。少年事後也向醫護人員坦言，這次經驗讓他相當後悔，自己以後絕對不敢再這麼做了。

原文出處：拍「挑戰片」竟將35公分網路線插尿道！15歲少年「GG腫脹、出血」急送醫

更多民視新聞報導

一句話傷很深！李亞萍點名余祥銓…他首談余天後事惹鼻酸

黃國昌訪美保持神秘？綠黨團狠酸：他一向有自己的標準

牽小三過馬路不算外遇？人夫「辯1事」法院認定：善意協助

