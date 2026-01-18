少年摔落12米橋下 魚池警消吊掛救人 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】18日上午10時許據報 ，一名年約13歲男性騎自行車不慎摔落橋下，深度約12米落差。魚池91警消1名役男2名先行抵達現場回報現場狀況，為一名青少年騎自行車率落約12米深橋下，傷患意識清醒但無法移動倒臥溪床。

魚池11、71警消3名緊隨其後並攜帶救助裝備，抵達現場後評估現場環境，無法徒步接觸傷患，立即由小隊長指揮同仁著個人裝備，小隊長及2名義消偕同架設下降繩，由第一名救助手隊員王昶文垂降並攜帶救護器材先行接觸評估傷患。

隨後第二名救助手義消攜帶SKED垂降接觸傷患，並合力評估其生命跡象及傷勢，並給予傷患固定及穩定情緒；同時上方路面亦進行拖拉系統架設，待傷患處置及固定完備後，準備將傷患用省力拖拉系統將其上拉，等待傷患打包過程。

埔里12及中心碑71由王繼增分隊長帶班抵達現場，為考量現場環境地形與拖拉作業之便利性，無縫接軌決定由中心碑71取代傷患及救助手上拉作業，於11時25分將傷患安全順利吊掛於路面交由91車人員後送埔里榮民醫院，現場人員、裝備器材清點後返隊，現場交由員警處理後續事宜。（圖／縣消防局提供）