少年欠500元⋯台南壞阿伯討3萬：不給雙黃線上跪著唱沈文程《不應該》

記者林昱孜／台南報導

張男逼迫少年給3萬元，若不從需要在馬路上下跪並唱沈文程歌曲《不應該》。（圖／資料照片）

台南一名張姓男子得知少年小宇（化名）欠侄子500元，竟然趁機獅子大開口向他追討3萬，若沒有在凌晨0時前歸還，就不得返家還需要脫光光跪著唱《不應該》；小宇不從並報案，張男因而遭警方送辦並依法起訴，台南地方法院審理後依成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪，判處張男6月徒刑，可上訴。

判決書指出，張男於3月22日晚間，替侄子向未滿18歲的友人小宇追討500元債務，小宇表示，可歸還1000元，但張男卻獅子大開口要求返還3萬元，若沒有在凌晨0時前掏錢出來，就不準回家，還需要脫光跪在雙黃線上，唱沈文程《不應該》歌曲，甚至作勢拿椅子砸、要求跪在角棍刀片上，小宇不從並報警。

廣告 廣告

張男坦承犯案，檢方依強制、恐嚇取財未遂等罪，對他提起公訴。台南地方法院審理後，認為張男基於不法意圖，強制及恐嚇方式向小宇勒所要錢，涉犯成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑6月。全案可上訴。





更多三立新聞網報導

畫面曝光！于朦朧切耳朵、右頰烙「辛」字主人現形了 他親揭2人關係

田鼠沒捕到「夾雙狗」噴1.5萬元⋯台南農民怒請法官主持公道！結果出爐

儲水了！台南「18行政區」9：00停水39hrs 影響32萬餘戶範圍一次看

官方酒後墜樓蓋牌！于朦朧爆肛殘液、口無牙、切右耳 陸委會報告出爐

