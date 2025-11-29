少年欠500被討3萬傻眼！惡煞威脅脫光跪雙黃線、大聲高唱「不應該」

記者林盈君／台南報導

台南一名林姓少年，因積欠友人500元，今年3月間，林男被友人委託的張姓男子找上門，要求他歸還債務，林男表示可以給予1000元，但張男卻獅子大開口，要求林男給3萬元，否則就要逼他「脫光跪在雙黃線」高唱歌曲「不應該」，之後張男還舉起椅子作勢毆打林男，又逼他下跪等。案經法院審理，張男被依對少年犯恐嚇取財未遂罪處6月，不得易科罰金。

張男逼林男給3萬元，否則就要逼他跪唱歌曲「不應該」，遭法官判刑。（示意圖／pixabay）

據了解，張男於今年3月間，到林男住處討債，卻獅子大開口要求林男要歸還3萬元，否則就要逼他「脫光跪在雙黃線」高唱歌曲「不應該」，之後又對林男作勢毆打等，遭林男報警提告。張男到案後坦承行，被依法移送台南地檢署。檢方認為，張男以強制及恐嚇方式向少年索要3萬元，顯然有不法意圖，但因張男未能取得財物，且審酌雙方已達成和解，林男也撤回告訴，建請法官減輕其刑。

台南地院審理後，認為張男所犯恐嚇取財未遂罪，依照「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定加重後，不得易科罰金，因此，依成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪，判刑6月，可上訴。

