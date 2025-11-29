少年欠500被討3萬傻眼！惡煞威脅脫光跪雙黃線、大聲高唱「不應該」
記者林盈君／台南報導
台南一名林姓少年，因積欠友人500元，今年3月間，林男被友人委託的張姓男子找上門，要求他歸還債務，林男表示可以給予1000元，但張男卻獅子大開口，要求林男給3萬元，否則就要逼他「脫光跪在雙黃線」高唱歌曲「不應該」，之後張男還舉起椅子作勢毆打林男，又逼他下跪等。案經法院審理，張男被依對少年犯恐嚇取財未遂罪處6月，不得易科罰金。
據了解，張男於今年3月間，到林男住處討債，卻獅子大開口要求林男要歸還3萬元，否則就要逼他「脫光跪在雙黃線」高唱歌曲「不應該」，之後又對林男作勢毆打等，遭林男報警提告。張男到案後坦承行，被依法移送台南地檢署。檢方認為，張男以強制及恐嚇方式向少年索要3萬元，顯然有不法意圖，但因張男未能取得財物，且審酌雙方已達成和解，林男也撤回告訴，建請法官減輕其刑。
台南地院審理後，認為張男所犯恐嚇取財未遂罪，依照「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定加重後，不得易科罰金，因此，依成年人對少年犯恐嚇取財未遂罪，判刑6月，可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
超商店員上班吃泡麵！店長調閱監視器一看怒炸 他慘遭法官判刑4月
國道最危險休息站！楊梅休息站又傳事故 3年逾15起車禍、釀4死4傷悲劇
深夜吃碗粿遇惡煞！男遭囚禁毒打刮毛電擊 被逼自瀆「射滿一杯」
桃園大園某幼兒園火警！地下室抽水馬達燃燒 緊急疏散4老師、53學童
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 21 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 21 小時前
香港宏福苑大火：128人死亡約200人情況不明，8座大廈火警鐘確認不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 13 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」
香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了
[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火演藝圈活動喊卡 容祖兒《動物方城市2》首映緊急取消「心很痛」
香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出的嚴重火警，已造成嚴重死傷，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，畫面怵目驚心。這場大火目前已知至少造成44人死亡、279人失蹤，並有1名英勇的消防人員殉職。儘管火勢已逐步受控，香港社會仍籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
宏福苑大火心碎一幕 印籍移工罹難「捨身護3月嬰」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍將再上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 23 分鐘前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
快訊／大樓黑煙竄天！台南新建案工地「7F竄火↑延燒8F」 工人受困電梯
新建案竄火舌！台南市新營區長榮路二段一處工地今（28)日中午11時許傳出火警，消防局獲報後立即派遣12車24人前往現場，火勢從7樓延燒至8樓，灰燼落入地下室管道間又疑似延燒到4樓，消防人員在6樓電梯中救一名出受困工人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前