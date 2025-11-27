少年涉詐暴增 吳宗憲提兼顧保護與究責「兩把尺」幫孩子回正軌

照片來源：吳宗憲 臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對少年涉詐騙案增多，立委吳宗憲今（27）日於臉書發文示警，我國少年被詐團培養成說謊工具，國家正在跟黑幫搶孩子。關於如何接住迷途的孩子，他主張兼顧保護與究責，引入衝擊式輔導與勞動教育，落實「勞動與金錢觀教育」，不放棄任何孩子。

「我是父母，也有辦案經驗。」吳宗憲感慨，今天司法委員會談「成少共犯」與少年車手，數據讓人心寒，少年犯罪中近3成（29.83%）與成年人共犯；少年詐欺（如少年車手）中，有超過一半（53%）背後有成年共犯操控，數據代表什麼？代表少年正被詐團一批批「訓練」進場。他說，更殘酷的趨勢，111年少年車手685人，而113年暴增2354人（+243%）；少年涉詐達3124人次，後端也亮紅燈，少年矯正學校內涉詐欺罪占比26.33%。

廣告 廣告

吳宗憲批評，政府高喊打詐，但黑幫源源不絕地補進少年車手，這些孩子被「教戰手冊」訓練成說謊高手，面對警察、法官時還在演。他認為，這不是個案，是產業鏈。

吳宗憲認為，問題是出在3點：「前端是少輔會崩壞，互踢皮球與人力斷層的雙重夾擊」、「中端偵查斷裂，時間差成犯罪保護傘」，以及「後端矯正失靈，沒有犯罪感，談何悔悟」。

吳宗憲提到，行政輔導應先行，現實上卻是少輔會對外將學籍少年推給學校，對內是面臨「錢少、人缺、案量大」困境；社工流動率高，經驗無法傳承，然而與少年建立關係需要長期陪伴，當輔導員身陷過勞的流動地獄，自身難保的體制，又要如何建立信任，穩穩接住迷途的孩子？

「保護少年，不能成為縱容犯罪的藉口。」吳宗憲表示，同一詐團被破獲，成年犯交地檢、少年犯送少年庭，偵查黃金24小時被切開，就是讓可惡的大人可以躲在少年背後。他補充，許多少年車手只負責領錢，從未見過被害人眼淚，缺乏同理與犯罪感，就像「沒有病識感的病人」，勸不醒、教不動，若少年犯在矯正機構只是繼續白吃白喝、上法治課，價值觀不會翻轉，根本不會悔悟。

對此，吳宗憲表示，他的主張很簡單，就是兼顧保護與究責「兩把尺」；對初犯、輕罪，快去標籤、強化社工轉銜，幫孩子回正軌；對成少共犯、惡性詐欺，偵查同步、前科塗銷要更長觀察，加附條件，例如就業穩定、專業風險評估、司法社工追蹤等，真的改變了再塗銷。

吳宗憲並具體要求，矯正處遇要有感、引入勞動。他說明，應導入被害人保護團體NGO的「衝擊式輔導」，讓少年車手直面被害人的痛，看見騙錢的背後是多少家庭的破碎，沒有這種衝擊，喚不醒良知；落實勞動與金錢觀教育，這群孩子覺得按幾個鍵、跑跑腿，就能領幾萬塊，價值觀已嚴重偏差，須透過實質勞動、體驗辛苦，才有機會改變。

吳宗憲強調，絕不能讓詐團事前誘拐少年，如此待幾個月就出來，也不會有前科，更不能讓矯正無效，不能放棄任何一個孩子，要把少年從詐團手裡搶回來，才是真正的保護。

網友們紛紛在貼文底下留言：「國中生最容易誤入歧途」、「給我鞭刑，其他我不要」、「謝謝做好事，救台灣苦難的囝仔們」也有人呼籲：「台灣籍的詐騙犯絕對不可以引渡回台灣！」

照片來源：吳宗憲 臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

國防特別預算1.25兆 羅智強提醒：烏克蘭面臨割地賠款仍無法進北約

質詢李洋棒球資源惹議 葉元之喊冤：大段質詢中幾句遭「放大檢視」

【文章轉載請註明出處】