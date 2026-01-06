少年深夜「負氣離家」 大同警方暖心關懷助親子團圓

【警政時報 戴昱弘／台北報導】大同分局寧夏路派出所警員林東頡日前擔服值班勤務時，一名神情慌張的民眾匆忙進入派出所報案，表示當晚因孩子沉迷手機遊戲問題發生爭執，未料就讀國中的孩子一氣之下離家出走，遍尋不著，眼見夜色漸深仍毫無音訊，焦急之下只得向警方求助。

處理員警安撫報案人情緒並積極受理報案。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

林員先行安撫家長情緒，耐心傾聽事發經過，隨即依程序受理失蹤人口通報，並根據家長提供的外貌特徵，積極調閱周邊路口監視器畫面，全力協尋少年下落。

就在警方持續查找之際，一名熱心民眾主動帶著一位滿臉淚水的少年走進派出所，表示發現該名少年深夜獨自坐在街頭哭泣，擔心其安全，遂陪同前來求助。經警方查證身分後，確認該名少年正是稍早報案協尋的對象。

在警方溫柔關懷與耐心開導下，少年逐漸卸下心防，與趕到現場的家長相擁而泣，親子終於解開誤會，露出笑容一同返家。家長對警方即時協助深表感謝，也承諾未來將調整親子溝通方式，給予孩子更多理解與陪伴。

大同分局寧夏路派出所警員林東頡。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

大同分局提醒，青春期孩子情緒起伏較大，家長應多關心其心理狀態並保持良好溝通管道；若發現兒少疑似走失情形，請立即通報警方協助，攜手守護孩子平安成長。

