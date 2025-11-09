少年獨自吃火鍋「癲癇」發作！ 店家、顧客熱心急救援

新北林口有一名少年日前獨自在火鍋店用餐時，突然癲癇發作，周圍客人和店家趕緊上前幫忙。（圖／東森新聞）





新北林口有一名少年日前獨自在火鍋店用餐時，突然癲癇發作，頭部重摔在桌上，周圍客人和店家趕緊上前幫忙，確認他口鼻沒有異物，以及讓他躺下休息，幸好沒多久後，少年就恢復意識，而事發當下的暖心畫面也曝光。

火鍋店內一名灰衣少年吃到一半突然整個人往右倒，頭部落在桌面上，旁邊顧客嚇一跳，趕緊幫他把頭扶起來，櫃檯的老闆也馬上衝到少年身邊，先把他的手移開，避免碰到火爐，老闆當下判斷，少年是癲癇發作，因此確認他口鼻沒有異物後，讓他躺在椅子上。

當事火鍋店老闆劉澈：「盡量讓他放鬆，然後暢通他的呼吸道，旁邊的人也很幫忙，有人幫我拿衛生紙，像影片裡面也有就是，幫忙他按摩讓他放鬆，不到30秒，後來弟弟就有一點恢復意識，就起來我們就稍微幫他整理一下。」

事發在新北林口一間火鍋店，當時正值周末晚餐時段，店內客滿少年獨自用餐，沒想到疾病突然發作，幸好在大家的協助下，沒多久就恢復意識，讓所有人鬆了口氣，而周圍民眾，和店家熱心協助的畫面曝光，也讓不少人直呼太暖了。

