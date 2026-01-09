少年疑遭轉賣柬埔寨！視訊「按酒窩」暗示「救我」 單親媽尋子1個月心都碎了

葉姓少年和母親視訊時，用手按著酒窩，疑似是在向母親求救「救我」。（翻攝自微博）

柬埔寨人口販運悲劇再度上演。中國江西省上饒市一名19歲少年葉文斌，去年7月以「找朋友玩」為由離家，隨後失蹤。他的母親費女事後發現，兒子疑似被以16萬人民幣（約新台幣72萬元）的價格轉賣至柬埔寨詐騙園區。在尋子過程中，少年曾在視訊通話時做出詭異的「按酒窩」動作，暗示「救我」。費女日前獨自前往柬埔寨苦尋一個月無果，已於今年1月初悲憤回到中國。

假旅遊真賣豬仔？離家半年軌跡直指東南亞

根據中國媒體《極目新聞》報導，這起失蹤案發生在2025年7月，當時19歲的葉文斌告訴家人要和同學到南昌旅遊。不料，其行動軌跡卻一路向南，輾轉經過雲南、廣西等地，最後訊號指向柬埔寨。費女直到兒子失聯後，才驚覺落入人口販運陷阱，但具體位置始終不明。

視訊通話留求救訊號：指尖按酒窩諧音求援

費女回憶，在兒子失聯期間曾有短暫的視訊機會，當時葉文斌雖然能說話，但神情極度不安。過程中，他不斷用手指按壓自己的酒窩。事後家屬與專家推斷，這極可能是他在嚴密監控下，利用「酒窩」的諧音，向母親傳達「救我」的迫切求援訊號，令人聽了心碎。

勒索威脅：匿名訊息稱少年已殘疾 逼母刪片才放人

為了救回愛子，費女士於去年12月隻身前往柬埔寨。然而在尋人期間，她竟收到多則匿名訊息，對方聲稱葉文斌已被轉賣多次，且因遭受虐待已落下肢體殘疾。對方甚至以此威脅費女，要求她先下架個人社群帳號上的尋子影片，「再談後續放人事宜」。

母親海邊泣訴「帶孩子回家」 救援工作陷入膠著

今年1月4日，費女因簽證與安全等現實考量被迫先行回國。她在柬埔寨海邊聲嘶力竭哭喊「讓我把孩子帶回家吧」的影片在網路上流傳，引發廣大關注。儘管當地警方與民間救援組織已介入，但目前葉文斌仍下落不明。

