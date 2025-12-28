「少年白」不只和遺傳有關！營養師揭8大 飲食也能改善

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

不少人年紀才二、三十歲，卻已冒出「少年白」的困擾。對此，營養師指出，白髮提早報到不單是遺傳問題，還與生活型態、營養狀況密切相關，常見原因多達8項，透過調整飲食與生活習慣，仍有機會改善。

透過調整飲食與生活習慣，仍有機會改善「少年白」的困擾（示意圖／unsplash）

營養師林世航於臉書粉專「好食課」指出，正常情況下，頭髮毛囊內的黑色素細胞會分泌黑色素，讓毛髮維持烏黑亮澤；一旦黑色素細胞受損，或缺乏生成黑色素所需的原料，頭髮顏色就會逐漸變淡，最終形成白髮。

林世航指出，造成「少年白」的常見8大原因包括：基因遺傳、生活壓力大、抽菸、酗酒、營養缺乏、外在傷害、藥物影響以及特殊疾病。其中，黑色素細胞受損多與氧化壓力過大、頭皮血液循環不佳、血氧不足，或本身DNA受損有關。

林世航進一步解釋，若家族中父母或祖父母曾有少年白情形，加上長期處於高壓狀態、抽菸、飲酒，或長時間曝曬紫外線，都可能加速黑色素細胞受損。此外，若體內缺乏維生素B12、銅、鐵、鋅等關鍵營養素，也會因黑色素原料不足而影響髮色；部分化療藥物或抗瘧藥，則可能抑制黑色素生成相關酵素，導致毛髮提早變白。

在營養補充方面，林世航指出，研究發現缺乏維生素B12容易有早發性白髮問題，主要推測是因維生素B12與造血有關，他也建議可適量補充維生素C，幫助身體抗氧化、減少頭皮氧化壓力，常見食物包括芭樂、甜椒、苦瓜、奇異果與青花菜；另外，維生素D具有調節免疫與發炎反應的作用，研究發現缺乏維生素D者，較容易出現早發性白髮，可透過攝取乾香菇、鮭魚、鰻魚、雞蛋及強化牛奶來補充。



