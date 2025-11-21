少年肛門「被插入高壓輸氣管」掙扎5天慘亡 嫌犯竟是同事！辯：開玩笑

國際中心／李紹宏報導

駭人！在土耳其尚勒烏爾法省博佐瓦鎮內，某間木工坊發生一起職場悲劇，一名年僅15歲的學徒穆罕默德·肯迪爾奇（Muhammed Kendirci）近日被同事以「惡作劇」的名義殘酷對待，因高壓氣管注入體內造成致命內傷，在醫院掙扎5天後，於11月19日不幸身亡，讓家屬相當悲痛。

15歲少年穆罕默德·肯迪爾奇疑似他同事和一名身份不明的朋友制服，並將高壓氣管注入體內，造成少年傷重身亡。（示意圖／PIXABAY）

惡作劇致少年腸道爆裂！嫌犯被捕還押候審

根據外媒《每日郵報》報導，穆罕默德當時被同事哈比卜·阿克索伊（Habib Aksoy）和另一名同夥制服並綁住雙手。隨後，他們強行脫掉他的褲子，將壓縮機的高壓氣體從肛門注入其體內，導致穆罕默德的腸道爆裂，造成災難性的內臟損傷。急救人員趕到現場時，他生命垂危，隨後被輾轉送往多家醫院，並在哈蘭大學研究與應用醫院的加護病房接受治療。

儘管醫生證實他有嚴重的內臟損傷並全力搶救，穆罕默德仍在11月19日早上因內傷過重去世。

事後，警方立即展開調查，並拘留了涉案的同事阿克索伊。阿克索伊最初曾獲釋並接受司法監管，但檢察官提出上訴後，該決定被推翻。法院發出了新的拘留令，並已還押候審，等候進一步審訊。

不只土耳其！巴西、印度皆有先例 壓縮空氣奪命須警惕

事實上，穆罕默德的悲劇並非個案；在巴西，一名17 歲的洗車工人韋斯納·莫雷拉·達席爾瓦（Wesner Moreira da Silva）也因同事的惡作劇，被高壓氣管噴射肛門導致腸道爆裂身亡，兩名涉案男子最終被判入獄12年。此外，2023年印度也發生一起類似案件，一名16歲男孩在工廠內，被同事惡意用壓縮空氣軟管插入直腸後致死。

專家一再強調，壓縮空氣會瞬間撕裂人體的內臟器官，可造成致命的內出血和器官破裂，也表在這些慘痛教訓後，社會必須正視職場霸凌與工業設備的安全規範問題。

不良行為，請勿模仿！

