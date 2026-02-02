少年股神倍增？19歲以下投資人「特愛這檔ETF」 專家曝驚人成長率：單月扣款逾70億

台股近來強勢上漲，帶動許多個股、ETF跟著水漲船高。國內首檔ETF元大台灣50（0050）規模也突破兆元大關。對此，財經專家游庭澔在臉書發文指出，到2026年1月底為止，0050的投資人數已經來到約219萬人，其中19歲以下的年輕投資人，人數成長率高達9成以上，幾乎直接翻倍。​

跟據證交所、集保結算所統計的資料顯示，0050於2025年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3,359億元、單月定期定額金額突破70億元新高；截至2026年1月底投資人數219萬。​

廣告 廣告

對此，游庭澔表示，台股正式出現第一檔，規模破兆元的ETF，元大台灣50（0050）在2025年12月資產規模，站上兆元門檻，全年淨流入資金超過3,300億元，光是單月定期定額扣款金額，就衝破70億元新高。

游庭澔指出，到2026年1月底為止，投資人數已經來到約219萬人，其中最受關注的，是19歲以下的年輕投資人，人數成長率高達九成以上，幾乎直接翻倍，越來越多年輕人加入大盤。隨著台灣錢淹腳目，目前台股ETF市場，規模達到7.59兆元，成為亞太區第三大ETF市場，僅落後中國和日本，總受益人次更突破1,500萬人。



更多風傳媒報導

