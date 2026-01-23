少年股神成長史！神秘大戶蕭漢森10歲看盤、撐過股災獲封「台灣最傳奇號子」

蕭漢森炒股遭傳喚，過去背景被挖出。馮茵攝

有「第一代少年股神」封號的神秘大戶蕭漢森，涉嫌透過親友人頭帳戶，以「撮合時間差」手法操縱多檔股票，短短10個月不法獲利高達4千萬元。檢調搜索約談後，諭令蕭漢森以1500萬元交保，引發市場譁然。

檢調獲報，蕭漢森於2021年間，利用姊弟以及旗下的恩又博投資、華允資產兩家公司，涉嫌拉抬燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）等7檔股票，合計不法獲利約4千萬元。

台北地檢署22日指揮調查局持搜索票，兵分多路搜索蕭漢森及親友住居所，並搜索恩又博投資、華允資產兩家公司，合計9處地點，同時約談蕭漢森等5名被告到案說明，晚間移送北檢複訊。

檢方諭令重金交保

檢方複訊後，諭令蕭漢森以1500萬元交保，並限制住居、出境出海；其弟弟蕭漢彬200萬元交保、姐姐蕭慧中50萬元交保、女兒蕭又綺200萬元交保，友人劉政翔則以50萬元交保。

少年股神成名史

隨著案件曝光，蕭漢森的背景也被挖出。其父親為中醫師，母親曾任診所護理師，後來更創立台灣第一家投顧公司，蕭家可謂標準的「股市世家」。

受父母影響，蕭漢森與弟弟蕭漢彬10多歲便開始學習看盤投資，退伍後全心投入股市，並在母親的投顧公司打工磨練技術，逐步累積實戰經驗。

蕭氏兄弟1998年創立華碩證券，90年代台股崩跌之際仍能全身而退，被市場封為「第一代少年股神」。然而，叱吒股海數十年的傳奇，如今卻因涉嫌違反《證券交易法》遭檢調傳喚，也讓外界不勝唏噓。



