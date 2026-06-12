少年股神翻車現場！ 8倍槓桿2月狂賺1500萬 一震直接「穿倉」嚇到喊不敢





在房價高漲、買房大不易的當代，許多年輕世代為了早日湊齊人生第一筆購屋頭期款，往往會選擇鋌而走險。看著身邊的人在股海中大賺，不少人開始迷信「以小博大」的金融神話，企圖透過向銀行借貸或利用各類衍生性金融商品來加速財富累積，然而，在缺乏足夠專業知識與風險意識的情況下，盲目追求高回報的下場，往往是將自己推向萬劫不復的深淵。近日在社群平台Threads上的一篇取暖文，就因為涉嫌虛構與荒謬的投資邏輯，引發了PTT網友們的強烈質疑與熱烈論戰。

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有一名網友在網路論壇PTT上發文，曬出近日在Threads上引發關注的一則悲慘貼文，一名現年28歲的年輕人，為了想儘快湊齊買房的頭期款，不惜借款並開啟高槓桿投資股票，結果在短短兩年內慘賠超過200萬元，雖然他本身的年收入有120萬元左右，但在扣除各項開銷與賠款後，目前身上不僅存款幾乎歸零，還背負了高達120萬元的債務，日子過得極度拮据且辛苦。

該名投資人在文中細數自己目前的財務窘境，他每個月必須支付1萬3千元的房租，加上信貸高達2萬1千元的月還款，再扣掉勞健保與稅金，每個月只剩下1萬5千元能夠維持生活。加上日前週一台股大跌，他的存款再度面臨歸零危機。面對絕望的生活，他表示目前正在積極關注兼職與外送的消息，希望能找到工作之餘兼差還債的方法，甚至懊悔地表示，等以後負債還清重新開始，他絕對只買穩健的0050。

▼在房價高漲、買房大不易的當代，許多年輕世代為了早日湊齊人生第一筆購屋頭期款，往往會選擇鋌而走險。（示意圖／取自Pixabay）

然而，這篇看似寫實的「股災慘劇」，卻被PTT發文的原PO一針見血地揪出諸多不合理之處，原PO列舉出兩大疑點質疑該文根本是「唬爛編故事」，首先，真正會開槓桿投資的資深玩家，在分享心境時必定會明確指出自己操作的具體金融商品，究竟是期貨合約、融資融券，還是差價合約（CFD），但該名男子通篇只用籠統的「開槓桿」三個字帶過，顯然缺乏基本的金融知識，很可能是怕寫太多細節反而「露出馬腳」。

其次，原PO從購屋族的心理層面分析，通常真心想湊買房頭期款的普通人，在投資上多半傾向保守，會選擇買進0050，等存到差不多了就全數投入買房，哪怕是激進一點的投資客，放著正二（槓桿型ETF）等存夠錢再買房還算合理，不太可能一開始為了籌頭期款，就直接毫無邏輯地將借來的錢亂砸，由此研判，該篇取暖文很可能只是為了博取流量而編造的幻想文。

▼原PO從購屋族的心理層面分析，不太可能有人一開始為了籌頭期款，就直接毫無邏輯地將借來的錢亂砸。（示意圖／取自Pexels）

此文一出，也有期貨新手分享自己的慘痛經歷，透露自己前兩個月運氣極佳，在市場上瘋狂賺進1500萬元，然而就在前幾天台股崩盤下跌時，由於他開了至少八倍的槓桿，權益金炸裂的速度快到超乎想像，直接面臨斷頭穿倉的悲慘下場，這場恐怖的實戰讓他徹底吸取了教訓，直言「以後絕對不能再玩自己承受不起的槓桿了」，也用親身經歷印證了市場在瘋狂洗盤時，盲目開槓桿所要付出的代價有多麼驚人。

（封面示意圖／取自Pexels）

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