少年股神翻車！台股震盪引爆違約交割 佳必琪與群聯遭3券商通報
財經中心／程正邦報導
台股雖然在今（9）日迎來強勢大反彈，但由於上周四、上周五連續2個交易日的連續修正，加上本周一市場再度遭遇沉重賣壓而重挫，劇烈的股價波動已經引爆了市場資金鏈斷裂的連鎖反應。證券交易所與櫃買中心在今日盤後同步公告最新的重大違約交割案件，顯示有投資人因資金調度不及，在熱門電子股上出現集體違約的情況。
連續跌勢導致買盤資金斷鏈
根據證交所的官方公告指出，連接器大廠佳必琪遭到新光證券通報巨額違約交割，申報金額高達1億4950萬元。佳必琪今日表現其實相當強勢，終場上漲16元、以343元作收，且在近7個交易日中僅有上周四收跌。部分違約投資人可能是買在相對高點，或是進行當沖、槓桿操作時，遭逢上周的短線修正而來不及補足款項。
記憶體大廠群聯也遭通報
與此同時，櫃買中心也公告了記憶體晶片大廠群聯的違約交割狀況。群聯本次遭到國泰敦南以及台新潮州2家券商同時通報違約，合計申報金額達2284萬200元。回顧群聯近期走勢，雖然今日大漲110元、以2360元作收，但在本周一市場崩跌時，群聯股價一度摜至跌停，終場重摔200元收在2250元。加上上周三至上周五連續3個交易日收黑，累計的巨大跌幅讓未能做好風險控管的投資人慘遭斷頭與違約。
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空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
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4檔股今被限速！妖股6天跌近60%吞25分撮合 全部關到6月23日
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股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
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台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。