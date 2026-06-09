少年股神翻車！台股震盪引爆違約交割 佳必琪與群聯遭3券商通報

財經中心／程正邦報導

台股震盪引爆違約交割，佳必琪與群聯遭3券商通報。（示意圖／PIXABAY）

台股雖然在今（9）日迎來強勢大反彈，但由於上周四、上周五連續2個交易日的連續修正，加上本周一市場再度遭遇沉重賣壓而重挫，劇烈的股價波動已經引爆了市場資金鏈斷裂的連鎖反應。證券交易所與櫃買中心在今日盤後同步公告最新的重大違約交割案件，顯示有投資人因資金調度不及，在熱門電子股上出現集體違約的情況。

連續跌勢導致買盤資金斷鏈

根據證交所的官方公告指出，連接器大廠佳必琪遭到新光證券通報巨額違約交割，申報金額高達1億4950萬元。佳必琪今日表現其實相當強勢，終場上漲16元、以343元作收，且在近7個交易日中僅有上周四收跌。部分違約投資人可能是買在相對高點，或是進行當沖、槓桿操作時，遭逢上周的短線修正而來不及補足款項。

記憶體大廠群聯也遭通報

與此同時，櫃買中心也公告了記憶體晶片大廠群聯的違約交割狀況。群聯本次遭到國泰敦南以及台新潮州2家券商同時通報違約，合計申報金額達2284萬200元。回顧群聯近期走勢，雖然今日大漲110元、以2360元作收，但在本周一市場崩跌時，群聯股價一度摜至跌停，終場重摔200元收在2250元。加上上周三至上周五連續3個交易日收黑，累計的巨大跌幅讓未能做好風險控管的投資人慘遭斷頭與違約。

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